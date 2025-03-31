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Riot готовится к съемкам сериала по League of Legends в Вьетнаме

Дмитрий Кинский
31 марта 12:23
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В середине марта в официальных соцсетях Вьетнама объявили, что Riot готовится к съемкам сериала во вселенной League of Legends.
Компания его пока не анонсировала, однако прежде она уже говорила, что хочет создавать не только анимационные проекты.
За сериал отвечает продюсер Роуз Лам, которая прежде занималась шоу The Last of Us от HBO и «Видоизмененный углерод».
В качестве основной локации Riot выбрала архипелаг Катба. Компания также рассматривала другие страны для съемок, среди которых Япония, Корея и Тайланд.
Исходя из локации, фанаты уже предположили, что действие сериала развернется в криминальном порту-городе Билджвотер. Оттуда, например, Мисс Фортуна, Ганкпланк, Таам Кенч, Физз и другие герои.
Всего в шоу будет девять эпизодов.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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