РКН заблокировал часть аниме на Crunchyroll. Прямо сейчас недоступен весь сайт

13 апреля Роскомнадзор заблокировал некоторые аниме-сериалы на Crunchyroll, а вместе с ними (вероятно, случайно) — весь стриминговый сервис.
Судя по всему, причиной послужил сексуальный контент без соответствующей маркировки.
Тем не менее онлайн-кинотеатром все еще можно воспользоваться через официальное приложение на мобильных устройствах.
В список попали следующие тайтлы (речь о конкретных эпизодах):
- «Любимый во Франксе»;
- «Удивительные истории о гостинице Конохана»;
- «Девичьи воздушные силы»;
- «Ангельское трио!»;
- «Люблю я младшую сестру, вот только не сестра она»;
- «Цугумомо».
Российский офис Crunchyroll прокомментировал ситуацию так:
По независящим от Crunchyroll причинам некоторые пользователи могут столкнуться с недоступностью веб-версии сервиса. Наша команда делает все возможное, чтобы в скорейшие сроки решить проблему.
Мы обратились в компанию за дополнительным комментарием, но не получили оперативного ответа.
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