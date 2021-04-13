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    Новости

    РКН заблокировал часть аниме на Crunchyroll. Прямо сейчас недоступен весь сайт

    14 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    14.04.2021
    20
    0 минут на чтение
    РКН не понравились некоторые аниме-сериалы на Crunchyroll. Прямо сейчас недоступен весь сайт

    13 апреля Роскомнадзор заблокировал некоторые аниме-сериалы на Crunchyroll, а вместе с ними (вероятно, случайно) — весь стриминговый сервис.

    Судя по всему, причиной послужил сексуальный контент без соответствующей маркировки.

    Тем не менее онлайн-кинотеатром все еще можно воспользоваться через официальное приложение на мобильных устройствах.

    В список попали следующие тайтлы (речь о конкретных эпизодах):

    • «Любимый во Франксе»;
    • «Удивительные истории о гостинице Конохана»;
    • «Девичьи воздушные силы»;
    • «Ангельское трио!»;
    • «Люблю я младшую сестру, вот только не сестра она»;
    • «Цугумомо».

    Российский офис Crunchyroll прокомментировал ситуацию так:

    По независящим от Crunchyroll причинам некоторые пользователи могут столкнуться с недоступностью веб-версии сервиса. Наша команда делает все возможное, чтобы в скорейшие сроки решить проблему.

    Мы обратились в компанию за дополнительным комментарием, но не получили оперативного ответа.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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