РКН заблокировал часть аниме на Crunchyroll. Прямо сейчас недоступен весь сайт

13 апреля Роскомнадзор заблокировал некоторые аниме-сериалы на Crunchyroll, а вместе с ними (вероятно, случайно) — весь стриминговый сервис.

Судя по всему, причиной послужил сексуальный контент без соответствующей маркировки.

Тем не менее онлайн-кинотеатром все еще можно воспользоваться через официальное приложение на мобильных устройствах.

В список попали следующие тайтлы (речь о конкретных эпизодах):

«Любимый во Франксе»;

«Удивительные истории о гостинице Конохана»;

«Девичьи воздушные силы»;

«Ангельское трио!»;

«Люблю я младшую сестру, вот только не сестра она»;

«Цугумомо».

Российский офис Crunchyroll прокомментировал ситуацию так:

По независящим от Crunchyroll причинам некоторые пользователи могут столкнуться с недоступностью веб-версии сервиса. Наша команда делает все возможное, чтобы в скорейшие сроки решить проблему.

Мы обратились в компанию за дополнительным комментарием, но не получили оперативного ответа.