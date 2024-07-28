«В каком же ты отчаянии, раз снова обратился ко мне»

Давно циркулировавшие слухи подтвердились: Роберт Дауни младший вернётся в киновселенную Marvel… но совсем в другой роли! На прошедшей в субботу панели Marvel на San Diego Comic Con студия анонсировала, что актёр сыграет профессора Виктора фон Дума в пятой части «Мстителей», получившей заголовок Doomsday. Картину снова поставят братья Джо и Энтони Руссо, снявшие предыдущие два фильма о Мстителях. «Мстители: Думсдей» выйдут на экраны кинотеатров в мае 2026 года. Кроме того, братья Руссо снимут следующий фильм о Мстителях, «Мстители: Секретные войны» (2027).

Напомним, что ранее новый фильм о команде супергероев назывался «Мстители: Династия Канга», но, в связи с увольнением исполнителя роли Канга Джонатана Мейджорса (он был обвинён в домашнем насилии), его герой больше не появится в серии.