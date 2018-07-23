Как сообщает The Hollywood Reporter, актёр, известный в том числе по ролям во втором «Крёстном отце», «Таксисте» и «Бешеном быке», ведёт переговоры с Warner Bros. о съёмках в новом «Джокере». Главную роль в картине исполнит Хоакин Феникс («Гладиатор», «Знаки», «Мастер»). Если переговоры увенчаются успехом, Де Ниро сыграет ведущего ток-шоу, который повлияет на становление Джокера.

Режиссёром ленты и одним из авторов сценария выступает Тодд Филлипс («Дорожное приключение», «Мальчишник в Вегасе»), а компанию ему составит сценарист Скотт Сильвер («8 миля»).

Съёмки «Джокера» начнутся уже в этом сентябре в Нью-Йорке. А премьера фильма состоится 4 октября 2019 года.