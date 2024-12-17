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Рождественский боевик «Миссия: Красный» показал лучший кинодебют в Amazon Prime Video

Дмитрий Кинский
17 декабря 14:37
151
1 минута на чтение
12 декабря рождественский комедийный боевик «Миссия: Красный» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном в главной роли вышел в Amazon Prime Video.
За первые четыре дня картина собрала больше 50 миллионов зрителей, что на текущий момент лучший результат для фильмов Amazon MGM Studios в стриминговом сервисе.
При этом ленту все еще «крутят» в обычных кинотеатрах, где она принесла авторам около 175 миллионов долларов. Ее бюджет, для сравнения, составляет от 200 до 250 миллионов.
Однако для Amazon эти цифры играют не особо большое значение, так как изначально компания не собиралась выпускать фильм в традиционном прокате. Цифры в онлайн-кинотеатре для нее куда важнее.
Напомним, картина рассказывает о главе службы безопасности Северного полюса и охотнике за головами, которые пытаются спасти похищенного Санту-Клауса.

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Дмитрий Кинский

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осталось:26дней
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