Отличные новости для поклонников творчества Стивена Кинга. В Голливуде намерены ещё раз экранизировать его роман «Воспламеняющая взглядом», сообщает Deadline.

Сценаристом и продюсером проекта выступит Акива Голдсман («Игры разума», «Я, робот»). Помогут ему в этом студии Universal и Blumhouse. Последняя специализируется на фильмах ужасов, под её руководством запустили серии «Паранормальное явление», «Астрал» и «Сплит». Никаких подробностей о проекте пока не сообщается.

«Воспламеняющая взглядом» — роман, написанный Кингом в 1980 году. Он рассказывает о девочке по имени Чарли, которая обладает даром пирокинеза. За ней охотится таинственная правительственная организация, использующая в своих экспериментах людей со сверхспособностями. Книгу уже экранизировали ранее — в 1984 году появилась адаптация с Дрю Бэрримор, а в 2002-м вышла вторая часть.