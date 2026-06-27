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«Роскосмос» хочет построить АЭС на Луне

Дмитрий Кинский
27 июня 13:56
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«Роскосмос» публично раскрыл планы по освоению ресурсов Луны и астероидов в ближайшие годы.
Так, до 2036 года агентство собирается исследовать Луну автоматическими космическими аппаратами, построить там атомную электростанцию для обеспечения инфраструктуры и развернуть многоспутниковую низкоорбитальную группировку.
После этого «Роскосмос» хочет взяться за исследование Венеры и создание космических транспортных средств на базе ядерной энергии.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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