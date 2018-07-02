Издательство «Росмэн» опубликовало на сайте шорт-лист из 30 кандидатов литературного конкурса «Новая детская книга». Судьи выбрали по 10 работ для каждой из трёх номинаций: «Для тех, кому за шесть», «Фэнтези. Мистика. Триллер» и «Дизайн детской книги PRO».

В этом году проходит уже IX сезон конкурс. Цель «Новой детской книги» — найти талантливых авторов, которые пробуют себя в разных жанрах. С победителем конкурса издательство заключит контракт на публикацию романа. В этом году в издательство прислали 2670 (!) работ. Из них судьи выбрали 30 произведений, которые перешли во второй этап.

Победителей в каждой из трёх номинаций назовут в сентябре, тогда же и состоится церемония торжественного вручения. Кроме того, на сайте конкурса до 31 августа открывается читательское голосование — любой желающий может скачать ознакомительные фрагменты работ и после прочтения проголосовать за наиболее понравившуюся рукопись в каждой текстовой номинации. Помимо этого будут вручены специальные призы: «Выбор библиотек», «Выбор Terra Incognita», «Выбор журнала “Мир фантастики”» и «Выбор журнала “Лиза. Мой ребенок”».

В состав судей в этом году входят писатель Олег Дивов, писательница, переводчица и автор «Мира фантастики» Наталия Осояну, редактор литературного раздела «Мира фантастики» Борис Невский, а также ведущие сотрудники «Росмэн», литературные агенты Наталья Банке и Юлия Гумен, журналист Ирина Лукьянова и редактор сайта Bibliogid.ru и сотрудник Российской государственной детской библиотеки Алексей Копейкин. Как и в прошлом сезоне, «Мир фантастики» вручит свой специальный приз.

Среди участников есть и наш автор — Александра Давыдова, опубликовавшая свою работу под творческим псевдонимом.