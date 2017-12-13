История конкурса «Новая детская книга»

Литературный конкурс способен стать полноценной «путёвкой в жизнь» для начинающих писателей, в том числе и фантастов. По всему миру проводится множество таких конкурсов: одни известны в очень узких кругах, другие массово популярны. В России один из самых заметных — «Новая детская книга», который уже в девятый раз проводит издательство «Росмэн».

Много премий, хороших и разных

За рубежом литературные конкурсы может организовать кто угодно. Если говорить о фантастике, то конкурсы часто устраивают различные общества и ассоциации писателей или любителей жанра — весьма влиятельные организации в западном фэндоме. Правда, бонусы за успех там, как правило, чисто символические. Например, победители конкурса молодых авторов FenCon получают всего лишь 50 долларов и приглашение на конвент фантастики в Далласе. А обладателям премии «Генезис» достаётся золотая булавка — мило, но непрактично.

Чаще всего, конечно, лауреаты получают денежные премии — от совсем небольших до довольно существенных. Например, американский общенациональный «Библиотечный журнал» вручает победителям в нескольких номинациях, включая НФ и фэнтези, чек на 12,5 тысячи долларов. А лауреат конкурса «Половина мира» за рассказ, повесть, роман или сценарий про женскую долю (тоже в разных жанрах, включая фантастический) получает аж 50 тысяч долларов. Но гораздо больше, нежели просто деньги, ценится возможность обратить на себя внимание публики, критиков и издателей. Так, обладатель премии Эрика Хоффера за самиздатовскую фантастику получает 2000 долларов и, что особенно важно для пиара, рецензию в специализированных СМИ.

Самый же большой интерес для начинающих авторов представляют конкурсы, которые организуют издательства или издательские ассоциации. Потому что их победителям часто достаётся самый вожделенный приз — контракт на издание книги. В США наиболее престижный конкурс такого рода — многопрофильная книжная программа Ассоциации независимых издателей. У того, кто выигрывает конкурс Бенджамина Франклина, тоже есть возможность заключить выгодный контракт. Один из крупнейших издательских концернов Pan Macmillan спонсирует несколько премий для начинающих авторов. В России же по аналогичному принципу работает «Новая детская книга» — едва ли не самый авторитетный и тщательно проработанный литературный конкурс для новичков, одна из основных номинаций которого посвящена подростковой фантастике.

Цифры и факты «Новая детская книга» — ежегодный всероссийский конкурс в области детской и юношеской литературы. Его в 2009 году учредило издательство «Росмэн», чтобы привлечь внимание читателей к современной российской детской литературе, открыть новых талантливых авторов и дать им возможность опубликовать свои произведения. Конкурс рассматривает ранее не публиковавшиеся рукописи, написанные на русском языке. Рукописи оценивает экспертное жюри. Победители награждаются специальными призами, главный из которых — контракт с издательством «Росмэн». Причём издательство рассматривает на предмет возможной публикации не только лауреатов, но и других участников конкурса. Конкурс удостоился профессиональной премии книжного рынка «Ревизор» в номинации «Лучший проект по продвижению книг и чтения». Многие книги, увидевшие свет благодаря конкурсу «Новая детская книга», были отмечены авторитетными премиями: среди них — «BabyНОС», «Книжная премия Рунета», «Золотой Дельвиг», «РосКон», «Еврокон», медаль им. Н. В. Гоголя, премия им. В. Крапивина и другие. Всего за восемь лет существования конкурса было рассмотрено более 26 тысяч произведений. В 2014 году была введена специальная номинация для художников «Новая детская иллюстрация». С победителем «Росмэн» заключает контракт на иллюстрирование одной из будущих новинок. Итоги конкурса подводятся в сентябре, на официальной церемонии награждения, которая с 2013 года проходит в Российской государственной детской библиотеке (Москва). Кроме главных премий, вручаются специальные награды от партнёров конкурса, среди которых и «Мир фантастики».

От первого лица: издатель, организатор, спонсор

Как и почему появилась идея такого конкурса?

О конкурсе мы задумались ровно десять лет назад. Уже отгремел «Гарри Поттер», крупных зарубежных проектов для подростков не было видно, жанровые тренды затухали, и ничего принципиально нового не происходило. Для нас ситуация была обидная и неудобная — «Росмэн» всегда был силён в подростковых проектах. В это же время во «взрослых жанрах» жизнь била ключом, причём сложился интересный паритет российских и зарубежных авторов.

А вот в подростковом фэнтези и фантастике отечественных писателей в списках «лучших из лучших» практически не было видно — если не считать Дмитрия Емца. Вот тогда и возникла навязчивая идея, что ситуацию можно изменить. Для нас это была возможность и идея развития. Сначала мы разыскивали авторов привычными для издателя методами — через знакомства и рекомендации. Но за полгода мы так и не нашли новых интересных текстов. И тогда практически в отчаянии решили разворачивать собственный большой конкурс. Между собой честно договорились, что на короткой дистанции выложимся по полной, но если через год ничего не получится, то будем сворачивать подростковое направление вообще. Однако всё удалось — уже в 2009 году у нас появились «Часодеи» Натальи Щербы, потом «Зерцалия» Евгения Гаглоева, «Живые» Варвары Еналь и другие популярные циклы.

Как формировались правила конкурса и процедура участия?

Запуская «Новую детскую книгу», мы сформулировали несколько принципов, руководствуясь которыми, по большому счёту, живём и сейчас. Первый и самый главный — конкурс работает только с неопубликованными текстами. Это наше отличие от большинства других отечественных литературных конкурсов. Жюри оценивает только тексты, но не авторов — на начальных стадиях тексты вычитываются вообще без фамилий. Для жюри не важны опыт и статус писателя, но в то же время мы не берём на себя обязательства по работе исключительно с начинающим авторами. Мы не специализированный конкурс дебютантов. Главным остаётся текст.

И ещё: прорабатывая идею литературного конкурса, мы поняли, что он должен масштабироваться на всю детскую литературу, от малышей до подростков. То есть постоянными у нас остаются только две возрастные литературные номинации. Это уже значительно позже к ним добавилась постоянная номинация для художников.

Какие цели конкурса удалось реализовать?

Основная прагматическая цель была достигнута с первым же сезоном — нам удалось запустить успешные подростковые проекты отечественных авторов. Произошло даже больше, чем мы могли себе представить: конкурс стал катализатором формирования отечественного юношеского фэнтези и фантастики. Может, это прозвучит нескромно, но зайдите в книжный магазин, и там всё наглядно видно. Не зря совокупный тираж «конкурсного фэнтези» давно уже перевалил за два миллиона экземпляров.

Вокруг конкурса сформировался своеобразный писательский клуб, и я наблюдаю, как с годами он набирает силу, а его члены публикуются всё чаще и чаще. А вообще, писательский интернет-клуб — это довольно интересное явление, которого, кажется, очень сильно не хватает на карте современной подростковой и детской литературы.

Что хотелось бы улучшить или изменить?

Не получилось привлечь государственную поддержку и спонсорские инвестиции. Но мы уже успокоились на этот счёт и особенно не упираемся в этом направлении. Нет помощи от государства? Зато мы остаёмся совершенно независимыми. Ещё не удалось развернуть большие успешные проекты для младшего возраста: там, где родители принимают основное решение о том, что такое хорошо и что такое плохо, степень литературной инерции особенно велика. Пока прирастаем массой, но я уверен, что главные события тут ещё впереди. Просто всё происходит не так быстро, как с подростками.

Насколько проведение такого конкурса выгодно для издательства?

Прямую коммерческую выгоду, ту, которую с точностью до копейки можно посчитать на калькуляторе, определить до сих пор сложно. Фэнтези и фантастика дают проекты с очень приличной коммерческой отдачей. Но эти же проекты заставляют формировать маркетинговые бюджеты и создавать зоны риска. Что касается проектов в младших возрастных границах, то это всё ещё дотационная и культуртрегерская модель.

Каждый год я нахожу для себя оправдание в том, что, поддерживая конкурс, мы работаем на будущее, на расширение рынка, формирование ассортиментного многообразия. Вполне может быть, что так оно и есть. Но, самое главное, с конкурсом жить и работать гораздо интереснее и азартнее.

Главные победители конкурса «Новая детская книга» в фантастических номинациях I сезон (2009–2010): Наталья Щерба, рукопись «Часовой ключ для Василисы» (вышла в печать в 2011 году как роман «Часовой ключ» — первый том цикла «Часодеи»).

IV сезон (2012–2013): Александр Андерсон «Аликс и монеты» (роман вышел в 2013 году).

VI сезон (2014–2015): Екатерина Мерзлякова «Разрушитель» (вышел в 2016 году под псевдонимом Екатерина Соболь как «Дар огня» — первый том цикла «Дарители»).

VII сезон (2015–2016): Мила Юрина «Макабр» (вышел в 2017 году как «Игра в сумерках» под псевдонимом Мила Нокс).

VIII сезон (2016–2017): Диана Ибрагимова «Дети чёрного солнца» (выйдет в 2018 году под названием «Сетерра»).

От первого лица:

участники-победители

Екатерина Соболь

То, что победа в «Новой детской книге» — настоящая «путёвка в жизнь» для писателя, чистейшая правда. Для меня жизнь изменилась буквально за один день. «Дарителей» я сочиняла, получая массу удовольствия от самого процесса, но они казались мне совершенно нежанровым мейнстримом, — а тут вдруг выяснилось, что они вдохновили и порадовали множество других людей. Потрясающее ощущение!

А ещё эта удивительная победа доказала мне то, что я интуитивно чувствовала и раньше: чтобы добиться успеха, бесполезно подражать тому, что считаешь модным или популярным. Надо просто упрямо идти своим путём, следовать тому, что считаешь важным и что затрагивает струны твоей души, — и тогда рано или поздно всё получится. Пытаться ухватить тренд, который уже существует, бесполезно. Тренды приходят и уходят, самое важное — это то, что ты сам, уникальное человеческое существо, можешь рассказать. Я вообще очень верю в убеждения: не в то, чтобы кого-то чему-то учить прямым текстом, а в то, чтобы пропитывать свои истории ощущением «я верю, что жизнь вот такая и что мы, люди, вот такие».

И издательство «Росмэн» поверило в мою правду, а вслед за ним поверили и другие. Уже два года я почти каждый день получаю сообщения в соцсетях от детей, которые пишут: «Благодаря вашим книгам моя жизнь стала лучше, спасибо вам», рассказывают, какие моменты им особенно понравились, где они плакали, где смеялись и о чём думали. Их поддержка не перестаёт меня восхищать и трогать.

Если бы не «Новая детская книга», я пошла бы в жизни совершенно другим путём и вряд ли забрела бы в детскую литературу. Всю жизнь я хотела писать для взрослых, даже «Дарителей» совершенно не воспринимала как чисто детскую книгу, но всё же попробовала отправить на конкурс… И вот как всё обернулось! А начав писать для детей на постоянной основе, я вдруг обнаружила, что нет серьёзных идей, которые дети бы не поняли, если эти идеи интересно подать. Благодаря конкурсу я вдруг нашла в жизни нишу, которая мне прекрасно подходит, и уже два года развлекаюсь в этой нише на всю катушку: быть детским писателем оказалось очень весело!

Мила Нокс

«Новая детская книга» стала моим первым литературным соревнованием. В 2011 году я отправила рассказ на тогда ещё новый конкурс — хотелось просто попробовать свои силы. Для начинающего автора трудно понять, есть ли шанс издаться. И моя сказка сразу вошла в шорт-лист. Это стало сюрпризом! И вдобавок помогло понять: я чего-то да стою.

Моё участие в 2016 году не было случайным: долгое время я приглядывалась к разным конкурсам, но «Новая детская книга» так и осталась вне конкуренции. Я мечтала о победе именно здесь. Спустя годы я наконец-то решилась отправить большое произведение — и вот «Макабр» стал победителем. Бесспорно, «Новая детская книга» — лучший старт для начинающих. Из никому не известного автора всего за год я стала писателем, у которого тысячи читателей, презентации, фотосессии и две книги в изумительном оформлении, — а другие авторы мечтают о таком годами! Не могу не поблагодарить «Росмэн»: без конкурса ничего подобного бы не случилось.

Диана Ибрагимова

Несколько лет я безуспешно пыталась стать «бумажным» автором и в определённый момент поняла, что начинающим безымянным писателям практически невозможно пробиться в издательство, не имея за плечами публикаций. Поэтому я решила создать небольшое портфолио, чтобы отправлять его в дальнейшем вместе с рукописями, и начала собирать все конкурсы, на какие могла хоть что-то написать. В основном это были конкурсы рассказов, но однажды я увидела объявление о «Новой детской книге» и заинтересовалась. Первый блин оказался комом, но, к счастью, на второй раз всё получилось.

Я не могу описать всего, что дала мне эта победа. Сейчас книга ещё только готовится к печати, но издательство «Росмэн» сделало всё, чтобы я уже чувствовала себя его полноценным автором. Я честно не представляю другого такого шанса, который может выпасть автору-новичку. Этот конкурс — как трамплин, открывающий большой и прямой путь. Теперь я наконец могу с уверенностью завершить свою историю и знать, что она не останется «в столе», а дойдёт до читателей. И что они об этом точно узнают. Многие уже ждут мою книгу, хотя она выйдет только весной, и я действительно чувствую, что этот конкурс поможет мне реализоваться в литературе.

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В ноябре стартовал уже девятый сезон конкурса «Новая детская книга», подробности о котором можно узнать на сайте newbook-awards.ru. Нам же остаётся только порадоваться за талантливых авторов подостковой фантастики, которые благодаря издательству «Росмэн» получили реальную возможность осуществить свою заветную мечту. И заодно пожалеть, что ничего подобного пока не существует для тех, кто пишет более взрослую фантастику и фэнтези. Разнообразные жанровые конкурсы, конечно, есть, но вот так, чтобы какое-нибудь солидное издательство взяло на себя организацию специальной программы с последующим выпуском книг-победителей, — увы. А ведь среди множества сетевых графоманов и кондовых МТА наверняка пытаются пробиться к читателям по-настоящему талантливые и яркие люди, мечтающие сочинять качественную фантастику. Их не может не быть. Нужно только дать им шанс. Как сделал «Росмэн» — и не прогадал.