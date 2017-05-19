Российский каскадёр Геннадий Кочерга на шоу трюков в Орле представил машину-трансформер на основе «Лады». Автомобиль на ходу трансформируется в стреляющего робота.

По словам каскадёра, над машиной он работал вместе со своим сыном Сергеем. Идея подобного трансформера пришла ему в голову во время поездки в Сингапур.

Там есть китайский рынок. Я увидел детскую машинку, которая поднималась и опускалась. Я её купил, приехал домой, и перед Новым годом начали её делать. Каскадёр Геннадий Кочерга

Машину-трансформер назвали «Оптимус Геннадьевич Прайм».