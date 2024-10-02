«С возвращением» — новый тизер второго сезона «Разделения» от Apple

Apple TV+ опубликовал новый тизер-трейлер второго сезона антиутопической драмы «Разделение» (или Severance в оригинале).
Напомним, шоу рассказывает о корпорации Lumon, которая практикует разделение личности для эффективной работы сотрудников. На работе они не отвлекаются на личную жизнь, а вне офиса — ничего не помнят о работе.
Главную роль исполняет звезда «Парков и зон отдыха» и «Мастеров вечеринок» Адам Скотт.
Ранее стало известно, что второй сезон «Разделения» из-за забастовок сценаристов и актеров оказался одним из самых дорогих проектов Apple.
Премьера состоится 17 января.
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