Саймон Пегг, сыгравший инженера Монтгомери Скотта в трилогии «Стартрек», в интервью GamesRadar+ и Total Film признался, что не уверен в скором выходе продолжения. По словам актера, сейчас подобный проект вряд ли окупится из-за установленной планки качества.

Дело в том, что фильмы по «Стартреку» не приносят такие же деньги, как Marvel. Они приносят не больше 500 миллионов долларов. А если делать фильмы в таком же масштабе, то это будет стоить около 200 миллионов долларов. А чтобы получить с них прибыль, нужно собрать в три раз больше этой суммы.

Также Саймон считает, что смерть Антона Ельчина, который исполнял роль Павла Чехова, сильно отразилась на энтузиазме актеров.

Мне кажется, в последний раз… <Рекламщики> даже не воспользовались 50-летием франшизы. <…> И мы потеряли импульс. Также я думаю, что смерть Антона Ельчина была огромным ударом по нашей маленькой семье. Это повлияло на наш энтузиазм. Не знаю.

Известно, что сейчас в производстве два фильма по «Стартреку»: один должен поставить Ноа Хоули («Легион»), а в основе другого лежит идея Квентина Тарантино. Однако информации о них на данный момент фактически нет.