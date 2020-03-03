Портал Geek WorldWide опубликовал пресс-релиз, согласно которому канал CBS All Access продлил фантастический сериал Star Trek: Discovery сразу на пятый сезон — и это при том, что третий ещё даже не вышел.

Ранее СМИ рассказали, что съёмки третьего сезона уже завершились — в конце февраля. Четвёртый начнут снимать в июле этого года, а пятый — вслед за ним. Съёмки пройдут в студии Pinewood, в Торонто (Канада).

В основе Star Trek: Discovery — приключения команды космического корабля USS Discovery. Шоу стартовало за 10 лет до событий оригинального «Звёздного пути», а в дальнейшем авторы перенесли героев на много лет вперёд.

В шоу сыграли Соникуа Мартин-Грин, Даг Джонса, Шазад Латиф, Энтони Рэпп, Мэри Вайзман, Джейсон Айзекс, Уилсон Крус и Энсон Маунт. Создателями «Дискавери» числятся Алекс Куртцман и Брайан Фуллер (второй вскоре после начала производства покинул проект). Над третьим сезоном будет также работать Мишель Парадайз («Древние»).

Даты выхода продолжения пока нет.