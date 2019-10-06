Первый трейлер третьего сезона Star Trek: Discovery показывает прыжок в червоточину

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На фестивале Comic-Con сервис CBS All Access выпустил первый ролик третьего сезона Star Trek: Discovery, действие которого разворачивается после прыжка в червоточину. Герои оказываются в будущем спустя 930 лет! Хотя действие первого сезона стартовало за 10 лет до «Оригинального сериала» (The Original Series).

Герои путешествуют по далёкому будущему и пытаются разобраться, что случилось за прошедшие годы с Федерацией объёдинённых планет. В её новом флаге теперь лишь шесть звёзд — похоже, в привычном понимании старого государства больше нет. Когда экипаж спрашивает о Звёздном флоте, отвечающий задаёт вопрос «Должно быть, ты веришь в призраков». Вероятно, и Звёздного флота больше нет.

Подробности узнаем в 2020-м, когда стартует третий сезон. Пока что без определённой даты.

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