Comic-Con в Сан-Диего подошёл к концу. Самые интересные новости и трейлеры с фестиваля можно посмотреть в наших дайджестах — раз, два, три. Но сейчас мы здесь не затем, чтобы обсуждать новости или премьеры, — а затем, чтобы оценить старания фанатов, которые пришли на Comic-Con в образах любимых героев. Итак, время косплея!

Marvel и DC

Всех их соберём!

Кино, мультфильмы, сериалы и книги

И в самом деле, не комиксами едиными!

На Comic-Con заглянул даже Мигель из мультфильма «Тайна Коко».

С этими барышнями лучше не шутить!

Игры

Несколько игровых образов: девушка-Маккри из Overwatch, Иден Версио на основе образа из Star Wars Battlefront II, Драконорожденный из The Elder Scrolls V: Skyrim, убийственная Китана из Mortal Kombat и Элой с Сайленсом из Horizon Zero Dawn.

А завершить подборку хотелось бы этой замечательной фотографией. Простите, Питер Паркер, Гвен, Майлз и Свин-паук, но в нашем сердце теперь другой герой — Spider-Dog.