Comic-Con в Сан-Диего медленно, но верно приближается к завершению. Следом за космическим днём премьеры и вторым днём, запомнившимся в первую очередь скандалом, пришёл третий. Рассказываем о самом интересном, что представили публике.
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Комикс о нелепом герое, который пытается всем доказать, что он чего-то стоит.
Фанаты «Гарри Поттера» ликовали из-за трейлера вторых «Фантастических тварей», в котором нашлось место и новым, и старым персонажам. И, конечно же, самым необыкновенным созданиям на свете!
Тут вам и Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн), которого в юности обучал бороться со страхами сам Альбус Дамблдор (Джуд Лоу), и верные союзники героя — Тина (Кэтрин Уотерсон) и Якоб (Дэн Фоглер), и тот самый волшебник, которого-можно-называть, — Геллерт Грин-де-Вальд (Джонни Депп). И даже наш старый знакомый по «Философскому камню» — ещё живой и относительно энергичный Николас Фламель.
Премьера фильма в России состоится 15 ноября этого года.
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Увлекательная и смешная охота на покемонов в винтажных декорациях «ревущих двадцатых».
Легендарные гигантские монстры возвращаются! А это значит, что человечество ждут новые потрясения и очередная схватка не на жизнь, а на смерть.
Фильм «Годзилла 2: Король монстров» радует актёрским составом: Вера Фармига («Исходный код», «Заклятие», сериал «Мотель Бейтса»), Кэн Ватанабэ («Последний самурай», «Начало»), Чарльз Дэнс («Игра престолов») и Милли Бобби Браун («Очень странные дела»). До чего же приятно увидеть в одном фильме Одиннадцатую и Тайвина Ланнистера! И, конечно же, много разнообразных монстров.
Премьера фильма в России — 30 мая 2019 года.
Ещё один трейлер от Warner Bros. об одном из самых интересных героев DC, который наконец получил свой собственный фильм.
Здешний супергерой — мальчик-подросток, выучивший заклинание «Шазам!», которое превращает его в могучего богатыря — летающего и, главное, взрослого. В роли Шазама выступят Закари Ливай («Элвин и Бурундуки 2», «Тор 2») — он станет взрослым героем — и Эшер Энжел, который сыграет подростка Билли Бэтсона.
Премьера фильма в России — 4 апреля 2019 года.
Компания Disney поделилась изображением актрисы Сэди Стенли в роли героини будущего фильма по мотивам мультсериала «Ким Пять-с-плюсом». Премьера запланирована на 2019 год.
Netflix опубликовал официальный трейлер своего мультсериала «Разочарование» от создателя «Симпсонов» и «Футурамы» Мэтта Гроунинга. Премьера уже 17 августа.
Первые трейлер сериала «Смертельный класс», основанного на одноимённом комиксе о школе ассасинов-убийц. Исполнительными продюсерами проекта выступают братья Руссо («Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности»). Также в работе над адаптацией принимает участие автор комикса.
«Смертельный класс» выйдет на Syfy в 2019 году.
Трейлер сериала «Судная ночь», основанного на одноимённых фильмах ужасов. Фильмы рассказывали об альтернативной реальности, в которой на одну ночь разрешаются любые преступления, в том числе самые жестокие убийства. И каждый сам решает, как проведёт это время: убегая, прячась или охотясь.
Премьера шоу из десяти эпизодов состоится 4 сентября.
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Сюжеты ужастиков порой вдохновляют реальных маньяков. А порой сама жизнь будто пытается воплотить написанный кем-то сценарий…
Трейлер третьего сезона сериала «Человек в высоком замке», основанного на одноимённом романе Филипа Дика. По сюжету во Второй мировой войне победили страны Оси — нацистская Германия, фашистская Италия и имперская Япония. Так что Соединённые Штаты оказались разделены на две части: запад стал принадлежать японцам, а центр и восток — Третьему рейху.
Премьера третьего сезона состоится 5 октября.
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Экранизация Филипа Дика довольно далеко отходит от книги.
Трейлер второго сезона сериала «Одарённые» о противостоянии мутантов и правительства. Премьера состоится 25 сентября.
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У шоу по миру «Людей Икс» хватает недостатков, но их можно простить за одно: в кои-то веки герои не тупые и логичные!
Трейлер второго сезона комедийного сериала «Орвилл» о приключениях команды одноимённого корабля. Премьера — 30 декабря этого года.
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Одновременно на экраны вышли приквел «Звёздного пути» и пародия на него. И многие трекки говорят, будто «Орвилл» ближе к корням Star Trek, чем официальный сериал… Разбираемся, так ли это.
Трейлер пятого сезона сериала об одном из самых быстрых супергероев во вселенной DC. Барри Аллен вернётся на малые экраны 9 октября.
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Спин-офф «Стрелы» легко и непринужденно обскакал прародителя.
Трейлер второго сезона «Чёрной молнии», герой которой вернётся на тропу войны 9 октября.
Трейлер четвёртого сезона сериала «Легенды завтрашнего дня», который выйдет 22 октября.
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Сериал от The CW стал ещё абсурднее… но именно это его и спасает.
Трейлер четвёртого сезона «Супергёрл» о прекрасной и боевой героине. Битва за свободу начнётся 14 октября.
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Сериал кидает то вверх, то вниз: то хорошая комедия и мудрые женские советы, то супергеройские штампы и глупости.
Трейлер седьмого сезона «Стрелы», который 15 октября стартует на The CW.
Тизер сериала «Розуэлл, Нью-Мексико» о небольшом американском городке и его жителях. Когда-то это было обыкновенное тихое местечко, но всё изменилось после падения корабля пришельцев. С тех пор и город, и его жители стали другими…
Сериал ориентировочно выйдет в 2019 году.
Трейлер сериала «Наследие» о школе для детей с уникальными способностями — вампиров, оборотней и ведьм. Премьера спин-оффа «Первородных» состоится 25 октября.
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