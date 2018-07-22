Comic-Con в Сан-Диего медленно, но верно приближается к завершению. Следом за космическим днём премьеры и вторым днём, запомнившимся в первую очередь скандалом, пришёл третий. Рассказываем о самом интересном, что представили публике.

«Аквамен»

Warner Bros. наконец-то выпустила долгожданный первый трейлер фильма «Аквамен» с Джейсоном Момоа и Эмбер Хёрд в главных ролях. Премьера фильма в России состоится 20 декабря этого года.

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

Фанаты «Гарри Поттера» ликовали из-за трейлера вторых «Фантастических тварей», в котором нашлось место и новым, и старым персонажам. И, конечно же, самым необыкновенным созданиям на свете!

Тут вам и Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн), которого в юности обучал бороться со страхами сам Альбус Дамблдор (Джуд Лоу), и верные союзники героя — Тина (Кэтрин Уотерсон) и Якоб (Дэн Фоглер), и тот самый волшебник, которого-можно-называть, — Геллерт Грин-де-Вальд (Джонни Депп). И даже наш старый знакомый по «Философскому камню» — ещё живой и относительно энергичный Николас Фламель.

Премьера фильма в России состоится 15 ноября этого года.

«Годзилла 2: Король монстров»

Легендарные гигантские монстры возвращаются! А это значит, что человечество ждут новые потрясения и очередная схватка не на жизнь, а на смерть.

Фильм «Годзилла 2: Король монстров» радует актёрским составом: Вера Фармига («Исходный код», «Заклятие», сериал «Мотель Бейтса»), Кэн Ватанабэ («Последний самурай», «Начало»), Чарльз Дэнс («Игра престолов») и Милли Бобби Браун («Очень странные дела»). До чего же приятно увидеть в одном фильме Одиннадцатую и Тайвина Ланнистера! И, конечно же, много разнообразных монстров.

Премьера фильма в России — 30 мая 2019 года.

«Шазам!»

Ещё один трейлер от Warner Bros. об одном из самых интересных героев DC, который наконец получил свой собственный фильм.

Здешний супергерой — мальчик-подросток, выучивший заклинание «Шазам!», которое превращает его в могучего богатыря — летающего и, главное, взрослого. В роли Шазама выступят Закари Ливай («Элвин и Бурундуки 2», «Тор 2») — он станет взрослым героем — и Эшер Энжел, который сыграет подростка Билли Бэтсона.

Премьера фильма в России — 4 апреля 2019 года.

«Ким Пять-с-плюсом»

Компания Disney поделилась изображением актрисы Сэди Стенли в роли героини будущего фильма по мотивам мультсериала «Ким Пять-с-плюсом». Премьера запланирована на 2019 год.

«Разочарование»

Netflix опубликовал официальный трейлер своего мультсериала «Разочарование» от создателя «Симпсонов» и «Футурамы» Мэтта Гроунинга. Премьера уже 17 августа.

«Смертельный класс»

Первые трейлер сериала «Смертельный класс», основанного на одноимённом комиксе о школе ассасинов-убийц. Исполнительными продюсерами проекта выступают братья Руссо («Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности»). Также в работе над адаптацией принимает участие автор комикса.

«Смертельный класс» выйдет на Syfy в 2019 году.

«Судная ночь»

Трейлер сериала «Судная ночь», основанного на одноимённых фильмах ужасов. Фильмы рассказывали об альтернативной реальности, в которой на одну ночь разрешаются любые преступления, в том числе самые жестокие убийства. И каждый сам решает, как проведёт это время: убегая, прячась или охотясь.

Премьера шоу из десяти эпизодов состоится 4 сентября.

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«Человек в высоком замке»

Трейлер третьего сезона сериала «Человек в высоком замке», основанного на одноимённом романе Филипа Дика. По сюжету во Второй мировой войне победили страны Оси — нацистская Германия, фашистская Италия и имперская Япония. Так что Соединённые Штаты оказались разделены на две части: запад стал принадлежать японцам, а центр и восток — Третьему рейху.

Премьера третьего сезона состоится 5 октября.

«Одарённые»

Трейлер второго сезона сериала «Одарённые» о противостоянии мутантов и правительства. Премьера состоится 25 сентября.

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«Орвилл»

Трейлер второго сезона комедийного сериала «Орвилл» о приключениях команды одноимённого корабля. Премьера — 30 декабря этого года.

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«Флэш»

Трейлер пятого сезона сериала об одном из самых быстрых супергероев во вселенной DC. Барри Аллен вернётся на малые экраны 9 октября.

«Чёрная молния»

Трейлер второго сезона «Чёрной молнии», герой которой вернётся на тропу войны 9 октября.

«Легенды завтрашнего дня»

Трейлер четвёртого сезона сериала «Легенды завтрашнего дня», который выйдет 22 октября.

«Супергёрл»

Трейлер четвёртого сезона «Супергёрл» о прекрасной и боевой героине. Битва за свободу начнётся 14 октября.

Читайте также «Супергёрл»: слабоумие и душевность Сериал кидает то вверх, то вниз: то хорошая комедия и мудрые женские советы, то супергеройские штампы и глупости.

«Стрела»

Трейлер седьмого сезона «Стрелы», который 15 октября стартует на The CW.

«Розуэлл, Нью-Мексико»

Тизер сериала «Розуэлл, Нью-Мексико» о небольшом американском городке и его жителях. Когда-то это было обыкновенное тихое местечко, но всё изменилось после падения корабля пришельцев. С тех пор и город, и его жители стали другими…

Сериал ориентировочно выйдет в 2019 году.

«Наследие»

Трейлер сериала «Наследие» о школе для детей с уникальными способностями — вампиров, оборотней и ведьм. Премьера спин-оффа «Первородных» состоится 25 октября.