19 июля в Сан-Диего начался очередной Comic-Con. Рассказываем о самом важном, что показали в первый день фестиваля.

«Титаны»

Вышел трейлер сериала «Титаны» для стримингового сервиса DC Universe. Создатели проекта обещают сделать его как никогда мрачным и донельзя жестоким. И да, здешнему Робину есть что сказать Бэтмену.

Главные роли в «Титанах» исполнили Брентон Туэйтес («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»), Анна Диоп (сериалы «Посланники», «24 часа: Наследие»), Тиган Крофт (сериал «Домой и в путь») и Райан Поттер (сериал «Сверхвоины»). Премьера состоится осенью этого года.

«Доктор Кто»

Вслед за недавним тизером телеканал BBC опубликовал полноценный трейлер 11 сезона «Доктора Кто», главную роль в котором исполнит Джоди Уиттакер. В небольшом ролике нам показывают основных персонажей и обещают немало веселья.

Кроме того, появились два постера сериала. На них мы видим помощников героини Уиттакер — Грэхема, Ясмин и Райана, роли которых исполнили Брэдли Уолш («Закон и порядок»), Мандип Джилл (сериал «Холлиокс») и Тосин Коул («Звёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы», «Холлиокс»).

Премьера 11-го сезона «Доктора Кто» состоится в этом году.

Фан-арт: Тринадцатый Доктор Кто Фан-арт: Тринадцатый Доктор Кто Поклонники представили, как будет выглядеть персонаж в новом образе.

«Звёздные войны: Войны клонов»

Анимационный сериал «Звёздные войны: Войны клонов» вернётся с 12 новыми эпизодами от режиссёра Дэйва Филони. Увидеть его можно будет на стриминговом сервисе Disney. Дата премьеры пока не известна.

Новый постер мультсериала со словами «Войны клонов спасены»:

Marvel’s Spider-Man

В «Человеке-пауке» от Insomniac Games игрокам предстоит играть как за Питера Паркера, так и за Мэри Джейн Уотсон. Помимо них, нас ожидает встреча с другими культовыми персонажами знаменитой вселенной: от Нормана Озборна, ставшего мэром и объявившего охоту на мстителя в красном костюме, до Мистера Негатива, Кингпина, Электро, Скорпиона и других злодеев. И, конечно же, не обойдётся без Майлза Моралеса и Серебряного Соболя.

Marvel’s Spider-Man выйдет 7 сентября этого года на Sony PlayStation 4.

«Железный кулак»

Netflix опубликовал тизер второго сезона «Железного кулака». Он выйдет 7 сентября этого года.

«Железный кулак» от Netflix на самом деле хорош «Железный кулак» от Netflix на самом деле хорош Обиженный критиками сериал на поверку оказался достойным наследником фильмов с Брюсом Ли.

«Летящие сквозь ночь»

Опубликован трейлер сериала «Летящие сквозь ночь», основанного на одноимённом рассказе Джорджа Мартина. По сюжету группа учёных отправляется с Земли на космическом челноке и перехватывает сигнал инопланетного корабля. И со временем они понимают, что могут оказаться в большой опасности.

Главные роли в сериале исполнят Гретхен Мол («Манчестер у моря», сериал «Подпольная империя») и Оуэн Маккен («Лес призраков», «Обитель зла: Последняя глава»). Премьера «Летящих сквозь ночь» состоится этой осенью, а посмотреть сериал можно будет на Syfy и Netflix.

«Черепашки-ниндзя»

Nickelodeon опубликовал новый динамичный трейлер мультсериала о Черепашках-ниндзя, а также небольшой отрывок из него. Премьера «Черепашек-ниндзя» состоится 17 сентября.