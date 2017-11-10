9 ноября телеканал BBC представил первую промо-фотографию с новым образом Доктора Кто в исполнении актрисы Джоди Уиттакер. Персонаж сменил стиль с самого первого промо-ролика, теперь она щеголяет в широких синих штанах с подтяжками. Поклонники сериала представили, как Доктор будет выглядеть в новом образе и в разных ситуациях:

Арт: фан-арт с новым образом Доктора Кто

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Кот-редактор
Кот-редактор
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