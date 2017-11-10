Что делать, если вы умерли Куда податься, если вы видите своё тело со стороны, а фигура с косой в углу поглядывает на часы? Читайте инструкцию, пока не поздно!

Авторов сериала «Очень странные дела» раскритиковали за подростковый поцелуй Его не было в первоначальном сценарии, и поэтому братьев Дафферов обвинили в давлении на детей-актёров.