9 ноября телеканал BBC представил первую промо-фотографию с новым образом Доктора Кто в исполнении актрисы Джоди Уиттакер. Персонаж сменил стиль с самого первого промо-ролика, теперь она щеголяет в широких синих штанах с подтяжками. Поклонники сериала представили, как Доктор будет выглядеть в новом образе и в разных ситуациях:
13th Doctor #DoctorWho pic.twitter.com/VWnYjLGm4g
— โมกัด✂ (@Mogamoka2) November 9, 2017
hey 🙂@DoctorWho_BBCA @bbcdoctorwho #DoctorWho #DoctorWho13 #JodieWhittaker pic.twitter.com/cshVkUbXOp
— FrancescoFrancavilla (@f_francavilla) November 9, 2017
The Wanderer in the fourth dimension. — Here's my full artpiece for The 13th Doctor herself, #JodieWhittaker. #DoctorWho #Artwork #Poster 🌌 pic.twitter.com/jY1irzIEqG
— WhoviVortex (@WhoviVortex) November 9, 2017
Who is she. pic.twitter.com/sUqeyqrxhS
— Stephen Byrne (@StephenByrne86) November 9, 2017
The 13th Doctor ☆ Really excited to see more of her! #DoctorWho pic.twitter.com/74W9I2EIfu
— Violet (@MrtViolet) November 9, 2017
I've never before been so compelled to draw fanart of an actress. I LOVE her. #DoctorWho pic.twitter.com/SnbM13VtKq
— ZestyDoesThings (@ZestyDoesThings) November 9, 2017
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