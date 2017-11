9 ноября телеканал BBC представил первую промо-фотографию с новым образом Доктора Кто в исполнении актрисы Джоди Уиттакер. Персонаж сменил стиль с самого первого промо-ролика, теперь она щеголяет в широких синих штанах с подтяжками. Поклонники сериала представили, как Доктор будет выглядеть в новом образе и в разных ситуациях:

The 13th Doctor ☆ Really excited to see more of her! #DoctorWho pic.twitter.com/74W9I2EIfu — Violet (@MrtViolet) November 9, 2017

I've never before been so compelled to draw fanart of an actress. I LOVE her. #DoctorWho pic.twitter.com/SnbM13VtKq — ZestyDoesThings (@ZestyDoesThings) November 9, 2017