В этом году сериал «Доктор Кто» покидает Питер Капальди — Двенадцатый Доктор. Несколько дней назад объявление о том, кто станет Тринадцатым, сотрясло интернет: это оказалась Джоди Уиттакер. Причиной всеобщего беспокойства, разумеется, стала не столько личность актрисы — за спиной у нее ряд успешных проектов, — сколько тот факт, что впервые за очень долгую историю сериала Доктора сыграет женщина.

Фанаты, как водится, разбились на лагеря: кто-то счастлив, кто-то в сомнениях, кто-то не желает делать поспешных выводов, а кто-то в ярости и уже сейчас при каждом удобном случае громко хлопает дверью, утверждая, что с уходом Двенадцатого «Доктор Кто» для них умрет.

Ясно одно: перемена эта важная и прямо-таки исторического масштаба — хоть и в рамках одного сериала. И еще — очень смелая. Пусть даже по канону Доктор как Повелитель времени запросто может поменять пол, за полсотни лет сериала он этого не делал (разве что в юмористическом выпуске с альтернативными Докторами, ну и во времена классики была такая идея, но не срослось). Поэтому многие сочли, что и не стоит.

Уже сейчас виртуальные толпы с пеной у клавиатуры спорят, во что всё это может вылиться. Так что же в самом деле изменится, что может произойти теперь, когда Доктор — женщина?

Великое переселение зрителей

У противников такой перемены много разных доводов — от простой непривычки до нелестных мнений о женщинах вообще. Доходит до абсурда: люди шутят, что новый Доктор захламит всю ТАРДИС нарядами или не сможет её припарковать. Как будто предыдущие Доктора-мужчины разбрасывали по консоли носки!

Если все угрозы забросить сериал правдивы, определенная доля от аудитории явно отвалится. Но риск этот был очевиден с самого начала, вряд ли создатели сериала его не учли. А значит, можно предположить, что они рассчитывают и на обратный эффект.

Шумиха вокруг Доктора-женщины вряд ли утихнет до следующей осени. За это время сериал может привлечь немало внимания, и к премьере 11-го сезона в фэндоме наверняка прибавится народу. Да и многие старожилы наверняка глянут из любопытства хотя бы первую серию — и убыток зрителей, возможно, будет не так велик или даже с лихвой окупится. А значит, эта первая серия станет переломной точкой: привлечь зрителей мало, нужно их еще и удержать. Новому шоураннеру Крису Чибнеллу, Джоди Уиттакер и всем, кто работает над сериалом, придется очень постараться, чтобы начало новой эпохи впечатлило всех, даже самых скептичных скептиков.

В кои-то веки спутник-мужчина?

Большинство спутников Доктора в сериале были девушками. Причем если в олдскуле и случались вполне себе независимые спутники мужского пола, то в ньюскуле они были либо эпизодическими, либо второстепенными, а на первых ролях оставались спутницы. Уже много лет создатели стараются подбирать разномастных персонажей, чтобы каждому зрителю было с кем себя ассоциировать. Возможно, именно поэтому в последние годы спутниками всегда выбирали девушек.

А значит, есть надежда, что теперь мы наконец-то увидим постоянного спутника-мужчину, и это дает большой простор для развития отношений между Доктором и спутником. И нет, необязательно в сторону романтики — это как раз маловероятно. Вместе с тем создатели могут выбрать Джоди в спутницы и девушку. Или девушку и парня. Или далека, говорящую капусту и голову Дориума Малдовара. Новая эпоха на дворе — экспериментировать так экспериментировать.

К слову об ассоциации себя с героем. Вообще говоря, в «Докторе Кто» тут все зависит не только от пола. С одной стороны, нам как зрителям спутник ближе — ведь именно ему, как и нам, Доктор показывает чудеса Вселенной. С другой стороны, нам ближе Доктор — потому что он остается с нами всегда, а вот спутники частенько меняются. Зрителям-женщинам тоже может быть близок Доктор, а зрителям-мужчинам — спутники. Но все-таки пол здесь играет не последнюю роль, и теперь зрительниц-девушек, ассоциирующих себя с Доктором, станет в разы больше. И тех, кто будет его косплеить, тоже.

Восприятие Доктора

Мы-то с вами знаем, что Доктор в каждой своей инкарнации в глубине души все тот же, прежний. Cмена пола для Повелителей времени не такое уж глобальное событие и они, в общем-то, выше всех этих стереотипов на тему мужчин и женщин. Но вот во вселенной Доктора это знают не все. Доктору не впервой встречать препятствия и обходить запреты, но очень может быть, что теперь ему предстоит столкнуться с новой несправедливостью, со снисхождением и презрением в силу своего пола. Ведь, например, в прошлом Земли (а местами и в настоящем) многие были о женщинах не самого высокого мнения. Наверняка будет любопытно наблюдать, как Доктор ломает шаблоны и вносит смуту в умы людей. Как, в общем-то, и всегда.

Стоит отметить, что и вся Вселенная привыкла к Доктору-мужчине, и его давние друзья тоже — даст Чибнелл, мы кого-нибудь из них еще увидим. Из новых встреч со старыми знакомыми можно будет извлечь массу забавных ситуаций.

Любопытно также, как к такой перемене отнесется сам Доктор. К новому телу он привыкает порой легче, порой труднее. Наверняка после целого регенерационного цикла с хвостиком, прожитого в облике мужчины, его ждет удивление. Может быть, Доктору потребуется чуть больше времени, чтобы свыкнуться с новизной. А может, он просто пожмет плечами и пойдет примерять новый шарф. Уверенно можно сказать лишь одно: Доктором себя считать он не перестанет. С чего бы?

А в остальном ничего не изменится

На удивление короткий вышел список. Но, если задуматься, это вполне логично. В конечном счете Доктор — это просто инопланетянин, который путешествует со спутниками во времени и пространстве на своем космическом корабле и спасает Вселенную. Разные лица, рост, вес, количество морщин, цвет волос, акцент и вкусы в еде и одежде никогда не мешали ему в этом деле. Так что отсутствие одних частей тела и наличие других тоже вряд ли помешает.

Ранее мы уже рассуждали о том, каким может стать «Доктор Кто» в эпоху Криса Чибнелла, и о возможности появления Доктора-женщины тоже обмолвились. Но поскольку почву для такой перемены готовил именно Моффат, а Крис мог пойти иным путем, нельзя было сказать наверняка, решится он на такой шаг или нет. Что ж — решился, и такую смелость нельзя не оценить.

А вот что из этого выйдет, мы узнаем только в следующем году. Остается ждать и надеяться, что Чибнелл порадует сценариями, Джоди — актерской игрой, а фанаты — адекватностью и способностью привыкать к новому. В конце концов, «Доктор Кто» каждые пару лет испытывает умение зрителя принимать перемены, и это всего лишь еще одна из них.

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