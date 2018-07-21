Comic-Con в Сан-Диего продолжается. В первый день мероприятия мы увидели трейлер нового «Доктора Кто», обрадовались возвращению мультсериала «Войны клонов» и узнали новую историю «Человека-паука» от Insomniac Games — всё это вы можете найти в нашем первом дайджесте. Ну а сейчас — время свежих трейлеров и новостей.

«Гласс»

Опубликован дебютный трейлер фильма «Гласс» (или «Стекло») от М. Найта Шьямалана. Это продолжение сразу двух картин того же режиссёра — «Сплита», главную роль в котором исполнил Джеймс Макэвой, и «Неуязвимого» с Брюсом Уиллисом и Сэмюэлем Л. Джексоном. Свежий трейлер показывает новую героиню — психиатра в исполнении Сары Полсон («Американская история ужасов», «Американская история преступлений») — и старых персонажей в новой обстановке.

Мировая премьера фильма состоится 18 января 2019 года.

Новый постер фильма:

Наша рецензия на «Сплит» Множественные умы фильма «Сплит» Разбираемся, чем притворяется «Сплит»: адаптацией романа о Миллигане, мистическим триллером или же обычной шьямалановщиной?

Джеймс Ганн

Пожалуй, самым громким событием второго дня Comic-Con стало скандальное отстранение Джеймса Ганна с поста режиссёра третьей части «Стражей Галактики». Disney приняла такое решение в связи со старыми провокационными высказываниями режиссёра: в его твиттере было полно шуток на тему педофилии, изнасилований и так далее. Компания заявила, что разрывает с Ганном все деловые отношения.

Сам режиссёр отметил, что понимает, почему компания приняла такое решение, и сам стыдится своих старых высказываний. Он принёс всем, кто работает в индустрии (и не только), свои искренние извинения и удалил несколько сотен старых твитов.

Съёмки третьих «Стражей Галактики» должны были начаться уже осенью, а премьера фильма была намечена на 2020 год. Пока неизвестно, как уход Ганна скажется на графике съёмок.

«Звёздные войны»

Lucasfilm объявила, что действие следующих книг по вселенной «Звёздных войн» будут происходить в эпоху приквелов. Нас ожидают истории о приключениях молодого Оби-Вана Кеноби и его наставника Квай-Гон Джинна, а также королевы Падме Амидалы.

Книгу Queen’s Shadow («Тень королевы»), посвящённую Падме, напишет E. К. Джонстон, которая два года назад рассказала историю Асоки. Автор описывает сюжет своего романа как историю о пути Падме, которая меняется, становясь не просто королевой, но сенатором. Судя по всему, действие книги развернётся в период между фильмами «Призрачная угроза» и «Атака клонов».

А в 2019 году (судя по странице на Tumblr) на полках магазинов появится Master and Apprentice («Мастер и ученик») — книга, посвящённая Оби-Вану и Квай-Гон Джинну, которую напишет Клаудия Грей (Star Wars: Lost Stars, Bloodline и Leia, Princess of Alderaan). Действие развернётся до событий первого эпизода.

«Ходячие мертвецы»

AMC представила трейлер девятого сезона сериала «Ходячие мертвецы». В нём сместится акцент с Рика Граймса, ведь играющий его актёр покинет шоу после выхода этого сезона. Премьера девятого сезона «Ходячих мертвецов» состоится 7 октября.

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«Бойтесь ходячих мертвецов»

Спин-офф «Ходячих мертвецов» тоже получил трейлер. Никаких светлых красок, зато много насилия и трупов — иногда даже живых. Премьера очередного сезона «Бойтесь ходячих мертвецов» на канале AMC состоится 12 августа.

Почему «Бойтесь ходячих мертвецов» лучше основного сериала Почему «Бойтесь ходячих мертвецов» лучше основного сериала Бросайте похождения Рика и Карла и переключайтесь на новую, улучшенную версию сериала. Третий сезон доказал, что спин-офф окончательно превзошёл оригинал, и вот почему.

«Викинги»

И напоследок — трейлер ко второй половине пятого сезона канадско-ирландского исторического сериала «Викинги». Проект вернётся 28 ноября.

Лучшие исторические сериалы Лучшие исторические сериалы Приключения рыцарей, викингов, мушкетёров и гладиаторов на фоне реальных исторических событий мы любим не меньше, чем фэнтези. Впрочем, во многих этих шоу создатели уходят так далеко от реальной истории, что впору считать их разновидностью фантастики.