«Ходячие мертвецы», 8 сезон: наконец-то всё кончилось! Что дальше?

Война со Спасителями входит в решающую фазу. Коалиция Хиллтопа, Королевства и Александрии празднует победу: ей удалось запереть грабителей на базе, окружённой сотнями живых мертвецов. Только авторитет Нигана удерживает его подручных от жестоких расправ над своими и чужими. Рик обязан победить, но не станет ли он при этом копией своего врага?

The Walking Dead Жанр: постапокалипсис

Шоураннер: Скотт Гимпл

В ролях: Эндрю Линкольн, Норман Ридус, Лорен Коэн

Премьерный показ: октябрь 2017 — апрель 2018, AMC

Продолжительность: 16 серий по 45 минут

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Про мёртвых принято говорить либо хорошо, либо ничего — но с «Ходячими мертвецами» придётся это правило нарушить. За год ничего не изменилось, сюжет всё так же топчется на месте, герои делают глупости, статисты мрут, и их не жалко. Одна радость: «всеобщая война» наконец закончилась.

Если предыдущие два сезона вас не убедили, что сериал выдохся, восьмой это железно доказывает. Из Рика получился посредственный командир и ужасный лидер. С периодом в сезон-два его шатает от пацифизма к ультранасилию. Как можно было додуматься пойти во враждебное поселение в одиночку, тем более когда лагеря друзей под осадой? Стрелять в спины людям, готовым сдаться, но оставить в живых опасного врага, личного убившего твоих друзей? Неудивительно, что настоящим центром сплочения становится Хиллтоп во главе с Мэгги: она хотя бы последовательна в своих поступках (хотя, опять же, не во всех).

Приёмы, которые работали раньше, перестали действовать. Моралес, персонаж аж из первого сезона, появляется, чтобы исчезнуть в следующем же эпизоде. Героические спасения из-под кучи зомби в последний момент мы видели уже слишком много раз. Даже смерть одного из главных героев, которой не ждал и сам актёр, только добавляет сюжету нелепости — злейшие враги под грустную музыку разговаривают по рации и плачут, думая о перемирии. Объективно удалась только одна серия, в которой использовали ход из четвёртого сезона: бойцы заболевают и ночью пытаются съесть друг друга.

Новых персонажей на первом плане не появилось. Студент-медик, найденный Карлом, не успевает толком рассказать о себе, а бойцы Спасителей, пленённые в Хиллтопе, не более чем говорящая массовка. Некоторые серии целиком посвящены сумасбродству одного героя. Отец Гэбриэл считает, что ему дали знак свыше, и устраивает нелепый побег, теряя по дороге зрение и остатки рассудка. Аарон пытается убедить женскую коммуну присоединиться к войне, бомжуя под их воротами.

И всё же за разладом у Спасителей наблюдать интересно. Стивен Огг рождён играть злодеев, и у него есть своя минута славы. Из Дуайта получился отличный двойной агент, и даже трусливый Юджин получил несколько… неожиданных сцен.

Несмотря на упавшие рейтинги, «Ходячие мертвецы» остаются популярнейшим шоу канала AMC, и закрывать их не планируют. Все ведущие актёры согласны сниматься дальше, только Лорен Коэн (Мэгги), требуя повысить гонорар, грозилась уйти и снялась в пилоте другого сериала — но и здесь обошлось. Девятый сезон должен стать мягким перезапуском. Скотт Гимпл сложил полномочия, и теперь за сериал будет отвечать Анджела Кенг.

Скорее всего, Рика и компанию ждёт новое путешествие — не случайно над лагерем Мусорщиков пролетал вертолёт. В комиксах «Всеобщую войну» продолжала сюжетная арка с Шепчущими, но её экранизация под большим вопросом. Люди, притворяющиеся мертвецами, скорее появятся в спин-оффе: мы уже видели культ Санта Муэрте, да и Ник увлекался маскировкой. Канал обращает всё больше внимания на «свободное продолжение» оригинального сериала, что мы и вам советуем.

Смотрите также Почему «Бойтесь ходячих мертвецов» лучше основного сериала Бросайте похождения Рика и Карла и переключайтесь на новую, улучшенную версию сериала. Третий сезон доказал, что спин-офф окончательно превзошёл оригинал, и вот почему.

В один день с финалом сезона «Ходячих» стартовал новый сезон спин-оффа. За 45 минут ввели двух новых ярких персонажей и столкнули их со старыми. «Бойтесь ходячих мертвецов» окончательно украл у «старшего брата» титул лучшего сериала про зомби. На девятый сезон оригинала надежды уже нет, но… за восемь лет мы привыкли ко вкусу этого кактуса.