«Ходячие мертвецы», 7 сезон: куда всё скатилось?

Короткая война Александрии и Спасителей заканчивается капитуляцией команды Рика. Непокорных выживших ставит на место главарь бандитов Ниган: избивает до смерти двоих пленников дубинкой Люсиль и принуждает остальных платить дань. Рик кажется сломленным. Некоторые его друзья пытаются победить Нигана в одиночку, что приводит к непредсказуемым последствиям. Спасители слишком сильны, для победы над ними нужен союз нескольких общин. В Хиллтоп и Королевство отправляются гонцы. Грядет всеобщая война.

The Walking Dead Жанр: постапокалипсис

Продюсер: Роберт Киркман

В ролях: Эндрю Линкольн, Норман Ридус, Лорен Коэн

Премьерный показ: октябрь 2016 — апрель 2017, AMC

Продолжительность: 16 серий по 45 минут

Похоже на: «Иерихон», «Бойтесь ходячих мертвецов»

К седьмому сезону «Ходячие мертвецы» из хоррора и роад-муви окончательно превратились в историю про деревни, которые что-то не поделили. Почти не осталось тех, кто встретил ужасы Атланты вместе с пробудившимся помощником шерифа. Кто в тюрьме сгинул, кого замучил Губернатор — теперь сокращать бюджет сериала выпала честь улыбчивому маньяку Нигану.

Джеффри Дин Морган в роли харизматичного злодея-манипулятора действительно хорош. Он дразнит жертв, заставляет их вставать на колени и извиняться, доводит до психоза, запирая в кладовках и пичкая собачьей едой. Лучший злодей за всю историю шоу и единственная актёрская работа в последнем сезоне, которая выделяется на фоне трёх бараков-декораций.

Убийство героев в первой серии помогло ненадолго поднять рейтинг, но последствия имело страшные. Снимать уже просто некого. Линкольн и Ридус год от года так поднимали гонорары, что показывать их стало дорого, и половина серий обходится без их участия. В центре внимания оказалась женская половина группы Рика — персонажи второго эшелона. Таре, несмотря на персональную серию, так и не удалось себя проявить — она осталась статистом с пушкой в руках. Розитта и Саша зрительской любви тоже не снискали, хотя их вздорные характеры, опрометчивые поступки и постоянная депрессия заняли треть хронометража.

Оставшиеся александрийцы едут прицепом в хвосте сюжета. Некоторым досталась лишь пара реплик за 16 эпизодов. Отец Габриэль, Морган, Аарон, Иисус — зачем было вводить столько героев, если они остаются просто массовкой? Волей-неволей начинаешь болеть за Спасителей: кроме Нигана, у них есть дерзкий Дуайт и злой чертяка Саймон — Стивен Огг, недавно блиставший в GTA и «Мире Дикого Запада».

Вдобавок сериал выглядит дёшево, карикатурно и неубедительно. Аудиенция у короля Иезекииля отсылает к комиксу, но на экране превращается в фарс. Тигрица на поводке, комичный азиат-камердинер, школьный актовый зал с троном — и эти чучела в доспехах будут бороться с Ниганом? Ещё хуже представили Мусорщиков. Только подумайте, в мире, где и так царит постапокалипсис, где еда и чистая вода стали залогом выживания, эти люди… живут на свалке, одеваются в рванину и развлекаются гладиаторскими боями с истыканными штырями мертвецами. И после этого «Ходячие» называются драмой? «Нация Z» от студии Asylum хоть не притворяется чем-то большим.

Даже к лучшим моментам этого долгоиграющего зомби-муви есть претензии. Ниган — отличный злодей, но одномерный. Его прошлое, мотивы, история успеха скрыты от зрителя. У Губернатора была мёртвая девочка и разрушенная психика. Главарь Спасителей — просто весёлый мужик, которого лучше не задирать.

А ещё это первый сезон без хороших драк и интересных новичков. Первый сезон, который смотрят только преданные фанаты. По качеству постановки «Ходячих» обогнал их собственный спин-офф. Пока холодная война александрийцев со Спасителями перерастала в горячую, Ник, Мэдисон и Тревор путешествовали по душной Мексике, избавляясь от предрассудков и раздражающих спутников. Кроссовер двух сериалов помог бы им избавиться от многих проблем, но и по времени, и географически герои слишком далеко друг от друга.

В любом случае, ещё сезона два-три Рик с Дэрилом протянут и так. Если, конечно, Норман Ридус не уйдет сниматься в документалке про байкеров.

Харизматичный злодей — только половина успеха. Ничего больше «Ходячие» предложить не могут. На место интересных персонажей приходят скучные герои второго плана, чьи поступки только раздражают.

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