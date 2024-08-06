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Сценарий Kingdom Come Deliverance 2 больше, чем у Baldur's Gate III
Дмитрий Кинский
30 августа 14:48
125
1 минута на чтение
Глава Warhorse Даниэль Вавра рассказал, что объем сценария Kingdom Come Deliverance 2 составляет аж 2,2 миллиона слов!
Другими словами, это 11 тысяч страниц обычного сценария. Или 100 сценариев для типичного двухчасового фильма. Или около 25 среднестатистических романов.
Для сравнения, объем всего цикла «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина составляет 1,73 миллиона слов.
Прежде рекорд по количеству слов принадлежал Baldur's Gate III от Larian Studios, в сценарии которого было 2 миллиона слов.
Релиз состоится 11 февраля 2025 года на PS5, XSX/S и ПК.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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