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Сценарий «Очень страшного кино 6» напишут авторы первых двух частей
Андрей Квасков
30 октября 18:55
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Deadline сообщило, что к работе над «Очень страшным кино 6» привлекли создателей франшизы — трех братьев Уайанс.

Марлон, Шон и Кинен сняли первые два фильма, которые получили самые высокие оценки в серии. Спустя 18 лет троица вновь объединится для написания нового сценария.

Съемки шестой части «Очень страшного кино» должны начаться в следующем году, а премьера, судя по всему, состоится не раньше 2026-го. Кто сыграет в главной роли, пока неизвестно.

В честь Хэллоуина Марлон Уайанс также поделился фотографиями с пародийным Призрачным Лицом.

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Андрей Квасков
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