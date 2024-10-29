Сценарий «Очень страшного кино 6» напишут авторы первых двух частей

«Очень страшным кино 6» привлекли создателей франшизы — трех братьев Уайанс.





Марлон, Шон и Кинен сняли первые два фильма, которые получили самые высокие оценки в серии . Спустя 18 лет троица вновь объединится для написания нового сценария.







Съемки шестой части «Очень страшного кино» должны начаться в следующем году, а премьера, судя по всему, состоится не раньше 2026-го. Кто сыграет в главной роли, пока неизвестно.



В честь Хэллоуина Марлон Уайанс также поделился фотографиями с пародийным Призрачным Лицом.

Deadline сообщило, что к работе над