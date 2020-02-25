В эпоху ремейков и переосмысления знакомых нам историй перезапуск фильма «Назад в будущее» кажется вопросом времени, однако в действительности все несколько сложнее. Дело в том, что сценарист трилогии Боб Гейл и режиссер Роберт Замекис этого не хотят.

Как оказалось, у Боба и Роберта в контрактах с Universal Pictures прописано, что кинокомпания не сможет выпустить ни один новый фильм во франшизе без их согласия. Поэтому студийные боссы пытаются сделать все возможное, чтобы переубедить их.

Постоянно. Нас постоянно спрашивают: «Что мы должны сделать, чтобы убедить вас, ребята, сделать это?» А мы отвечаем: «Ничего. Вы хотите заработать много денег. А мы уже заработали много денег». Знаете, вы ведь не продаете своих детей в проституцию. Это было бы неправильно. Мы поставили точку в конце третьей части.

Гейл добавил, что Майкл Джей Фокс из-за болезни Паркинсона сейчас не в форме, чтобы сниматься в кино. По его словам, никто не захочет, чтобы в гипотетическом продолжении главного героя играл другой актер.