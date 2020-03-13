Сценарист «Ведьмака: Кошмар волка» от Netflix Бо ДеМайо в интервью портала ComicBook поделился некоторыми любопытными подробностями о грядущем полнометражном аниме про Весемира.

Он еще раз подтвердил, что аниме будет каноничным для сериала «Ведьмак». Более того, в нем появятся некоторые знакомые фанатам шоу персонажи. Но Геральта там точно не будет.

По его словам, заняться анимацией ему предложила шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич. Она считает, что формат аниме — лучший способ рассказать историю Весемира.

Есть вещи, которые вы можете сделать в формате аниме, и они будут выглядеть чертовски круто. Но если вы попытаетесь их повторить в лайв-экшене, то они будут смотреться глупо и фальшиво для человеческого глаза.

Действие аниме развернется до того, как Весемир взял в ученики Геральта из Ривии. Анимацией занимается Mir Studio, которая работала над «Аватаром: Легенда о Корре» и «Вольтроном: Легендарный защитник».

«Ведьмака: Кошмар волка» выйдет в течение 2020 года, точной даты пока нет.