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Сериал «Фонари» будет балансировать между мифологией и приземленной драмой

Андрей Квасков
28 февраля 22:27
78
1 минута на чтение
Шоураннер сериала «Фонари» Крис Манди поделился новыми подробностями сюжета.

Главными героями выступят Хэл Джордан и Джон Стюарт, которые будут расследовать убийство в Небраске. В ходе своих поисков они столкнуться с еще более темными тайнами.
Крис Манди
Меня привлекли вызов и удовольствие от создания чего-то действительно приземленного внутри этой большой, удивительной мифологии.
Манди надеется, что у команды получится рассказать историю независимо от того, как много зрители знают о Корпусе Зеленых Фонарей.
Крис Манди
У наших Фонарей есть кольца и сила. Другие персонажи и элементы вселенной тоже будут появляться или упоминаться, но мы снимаем шоу про этих — когда они на работе и когда они не в форме.
Первый сезон состоит из восьми эпизодов. Премьера ожидается в начале следующего года на HBO.

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Андрей Квасков
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