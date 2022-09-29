Сериал «Интервью с вампиром» еще не вышел, а его уже продлили на второй сезон

Телеканал AMC внезапно решил продлить «Интервью с вампиром» на второй сезоне еще до выхода первого.

Это только начало целой вселенной с захватывающими историями и персонажами.

В основу сериала, который пытались запустить в производство с 2016 года, лягут книги Энн Райс. А главные роли исполнят Джейкоб Андерсон («Игра престолов») и Сэм Рид («Аноним»).

Шоураннером и сценаристом выступает Ролин Джонс, приложивший руку к «Изгоняющим дьявола» и «Перри Мейсону».

Премьера состоится 2 октября. Всего в первом сезоне будет восемь серий.