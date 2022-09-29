    3
    Новости

    Сериал «Интервью с вампиром» еще не вышел, а его уже продлили на второй сезон

    29 сентября 2022
    29.09.2022
    1463
    0 минут на чтение
    1

    Телеканал AMC внезапно решил продлить «Интервью с вампиром» на второй сезоне еще до выхода первого.

    Это только начало целой вселенной с захватывающими историями и персонажами.

    В основу сериала, который пытались запустить в производство с 2016 года, лягут книги Энн Райс. А главные роли исполнят Джейкоб Андерсон («Игра престолов») и Сэм Рид («Аноним»).

    Шоураннером и сценаристом выступает Ролин Джонс, приложивший руку к «Изгоняющим дьявола» и «Перри Мейсону».

    Премьера состоится 2 октября. Всего в первом сезоне будет восемь серий.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Первобытный» Тартаковского, 2 сезон: или Почему сквозной сюжет не нужен 2
    0
    17047
    «Первобытный» Тартаковского, 2 сезон: или Почему сквозной сюжет не нужен

    Вот бы Клык и Копьё и дальше молча всё время куда-то бежали, искореняя древнюю фауну…

    Сафие Аль Хаффаф «Три брата и жемчужина дракона. Книга 1». Люди и ёкаи против Зла
    0
    99466
    Сафие Аль Хаффаф «Три брата и жемчужина дракона. Книга 1». Люди и ёкаи против Зла

    Сказочное фэнтези в японских декорациях.

    Обсуждаем четвёртую фазу киновселенной Marvel в 54-м выпуске Фантастического подкаста
    0
    330275
    Обсуждаем четвёртую фазу киновселенной Marvel в 54-м выпуске Фантастического подкаста

    Какой футбол, мы любим комиксы!

    Настольная игра Resolvers
    0
    167917
    Предрассветный киберпанк. Превью настольной игры Resolvers

    Первый взгляд на реиграбельный кооперативный детектив от студии Mist Machine.

    ««Звёздные войны: Андор» — первые впечатления от сериала про охреневших имперцев и гражданское сопротивление 4
    0
    365682
    «Звёздные войны: Андор» — первые впечатления от сериала про озверевших имперцев и гражданское сопротивление

    «Мир фантастики» ознакомился с сериалом и спешит поделиться впечатлениями.

    Герои, стремящиеся к искуплению грехов 3
    0
    391516
    Книги про героев, стремящиеся к искуплению грехов

    Пять персонажей, которые стараются исправить ошибки прошлого.

    Мифологическое фэнтези 12
    0
    551695
    Мифологическое фэнтези

    Разберёмся, как мифология повлияла на жанр фэнтези и в каких книгах можно встретить древних богов и героев.

    Арт: персонажи The Tales of Bayun — визуальной новеллы по славянскому фольклору 12
    0
    705384
    Арт: персонажи The Tales of Bayun — визуальной новеллы по славянскому фольклору

    Арт-директор и художники делятся опытом, рассказывают об источниках вдохновения и ключевых персонажах.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить