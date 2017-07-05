В марте этого года компания Ubisoft рассказала, что по вселенной Assasin’s Creed планируется сериал. И вот 5 июля появились первые подробности, которые рассказал продюсер и режиссёр Ади Шанкар.

Друзья, я рад сообщить вам о своём следующем проекте! Я сыграл в первую часть Assassin’s Creed в год своего переезда в Лос-Анджелес, когда шёл за своей мечтой. На тот миг я совершенно никого не знал в индустрии и никогда не мог бы себе представить, что Ubisoft пригласит меня в мир Assassin’s Creed, чтобы создать новую историю в виде аниме-сериала. Если вам кто-нибудь скажет, что не стоит идти вслед за своей страстью, то он ошибается. 

Да, вы не ослышались, ваш Assassin’s Creed теперь аниме. Похоже, что Ubisoft воодушевились предыдущей работой Шанкара — аниме-сериалом Castlevania с рейтингом R, который выходит 7 июля на сервисе Netflix.

Читайте также

Netflix анонсировал сериал Castlevania

Netflix анонсировал сериал Castlevania

09.02.2017

Шоураннер проекта Ади Шанкар наиболее известен своей мрачной короткометражкой по «Могучим рейнджерам».

Вышел первый тизер мультсериала Castlevania от Netflix

Вышел первый тизер мультсериала Castlevania от Netflix

25.05.2017

Первые четыре серии выйдут 7 июля. Их поставил режиссёр Ади Шанкар, а сюжет для них придумал сценарист «Трансметрополитена» Уоррен Эллис.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Поделиться
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», вы принимаете условия сервиса HyperComments.