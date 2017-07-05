В марте этого года компания Ubisoft рассказала, что по вселенной Assasin’s Creed планируется сериал. И вот 5 июля появились первые подробности, которые рассказал продюсер и режиссёр Ади Шанкар.

Друзья, я рад сообщить вам о своём следующем проекте! Я сыграл в первую часть Assassin’s Creed в год своего переезда в Лос-Анджелес, когда шёл за своей мечтой. На тот миг я совершенно никого не знал в индустрии и никогда не мог бы себе представить, что Ubisoft пригласит меня в мир Assassin’s Creed, чтобы создать новую историю в виде аниме-сериала. Если вам кто-нибудь скажет, что не стоит идти вслед за своей страстью, то он ошибается.

Да, вы не ослышались, ваш Assassin’s Creed теперь аниме. Похоже, что Ubisoft воодушевились предыдущей работой Шанкара — аниме-сериалом Castlevania с рейтингом R, который выходит 7 июля на сервисе Netflix.

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