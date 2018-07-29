Amazon заключила соглашение с Джоном Ди Пэйном и Патриком Маккеем (сценаристы четвёртой части перезапущенного «Звёздного пути»), которые займутся новым сериалом по «Властелину колец».

Мы невероятно взволнованы из-за сотрудничества с Amazon по новому воплощению мира Толкина. Мы чувствуем себя, словно Фродо, отправляющийся из Шира, наделённые большой ответственностью. Это начало путешествия всей жизни. Джон Ди Пэйн и Патрик МакКей

О создании сериала по «Властелину колец» от Amazon было объявлено в ноябре прошлого года. Судя по информации в СМИ, он будет состоять из пяти сезонов, а весь бюджет на создание проекта составит около миллиарда долларов. В эту сумму входят как 250 млн долларов на отчисления Tolkien’s Estate, так и производственный и рекламный бюджеты. Но известно точно, что действие сериала развернётся до событий трилогии о Фродо от Питера Джексона.