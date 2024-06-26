Сериалом по «Гарри Поттеру» займутся авторы «Наследников»

Производство сериала по «Гарри Поттеру» набирает обороты: к творческой команде присоединились Франческа Гардинер и Марк Майлод.

Первая стала шоураннером телеадаптации, а второй выступит режиссером. Прежде они вместе работали над «Наследниками» от HBO.

В сети уже шутят, что в таком случае Warner Bros. надо пригласить Брайана Кокса из того же сериала на роль Дамблдора.

Напомним, исполнительным продюсером «правдивой» экранизации выступает автор оригинала Джоан Роулинг.

Премьера состоится в 2026 году.