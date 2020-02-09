16-летняя школьница из Томска Диана Костырина и киноклуб «Сибирские мастерские» в рамках программы Dollar Baby приобрели права на экранизацию рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».

Команда планирует представить короткометражку уже осенью этого года в Краснодаре на ежегодном международном фестивале Dollar Baby Russia. Как говорит Костырина, она занимается кино уже четыре года — сперва была актрисой, а позднее и участвовала в работе над короткометражками.

Получится короткометражный фильм до 40 минут, это написано в условиях контракта. Мы будем снимать вместе с киноклубом «Сибирские мастерские», хотим немного изменить концовку, сделаем ее более оптимистичной, чтобы не было такого тяжелого остатка, который остается после прочтения рассказа. Диана Костырина, режиссёр

Костырина пояснила, что сейчас она вместе с руководителем киноклуба Романом Дваладзе — он выступает в качестве продюсера — ведёт переговоры с одним известным актёром. Пока что его имя не раскрывают. Ещё команда ищет кандидаток на главную женскую роль. Сценарий Костырина будет писать сама.

Мы посчитали, бюджет фильма с учетом оплаты всех гонораров и съемок составит не менее пяти тысяч долларов, сейчас как раз собираем эти деньги. Частично финансирование идет за счет личных пожертвований, частично через краудфандинговую платформу. Диана Костырина, режиссёр

Dollar Baby — американская программа, в рамках которой писатель на год делится правами на экранизацию. Отправить заявку и оформить портфолио можно на сайте Кинга. Как говорит Костырина, срок рассмотрения заявки может длиться месяц, но им пришёл ответ за один день.

Вот как звучит аннотация к рассказу на «Фантлабе»: