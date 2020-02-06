Стивен Кинг обошёл Дарью Донцову в списке самых издаваемых авторов в России

Российская книжная палата подвела итоги 2019 года и опубликовала на сайте статистические показатели по выпуску печатной продукции. В числе прочих данных, стало известно о топ-20 издаваемых в России авторов. И впервые за несколько лет сменился лидер — Стивен Кинг обошёл Дарью Донцову, которая была в топ-1 как минимум с 2016-го по 2018-й года.

В двадцатку вошло не так много «чистых» фантастов — например, тот же Кинг, Брэдбери и Оруэлл. А ещё в списке представлены Ю Несбё, Михаил Булгаков, Фёдор Достоевский, Агата Кристи и Дэниел Киз.

Всего за 2019-й издательства выпустили 162 произведения Стивена Кинга с суммарным тиражом более 1,1 миллиона книг. У Дарьи Донцовой эти показатели составляют 68 и 776 тысяч соответственно. У Рэя Брэдбери издали 76 произведений с суммарным тиражом 493 тысячи.

Вероятно, успех писателя продиктован отчасти очередной волной экранизаций — включая новую адаптацию романа «Оно».