Стивен Кинг объявил о выходе следующей книги — это сборник четырёх повестей

Издание Entertainment Weekly объявило о выходе следующей книги Стивена Кинга под названием If It Bleeds. Это сборник из четырёх повестей, все примерно того же объёма, как «Побег из Шоушенка» и «Останься со мной» (потенциально каждую можно превратить в фильм!). Повести называются Mr. Harrigan’s Phone («Телефон мистера Харригана»), The Life of Chuck («Жизнь Чака»), Rat («Крыса») и If It Bleeds («Если будет кровь»).

Вот как будет выглядеть обложка:

EW также опубликовало небольшой отрывок:

[В январе 2021 года маленький мягкий конверт, адресованный детективу Ральфу Андерсону, приходит Конрадам, проживающим по соседству с Андерсонами. Семья Андерсон находится в длительном отпуске на Багамах, благодаря бесконечной забастовке учителей в родном округе Андерсонов. (Ральф настоял, чтобы его сын Дерек взял учебники с собой, что Дерек назвал «гротескным обломом».) Конрады согласились пересылать почту до тех пор, пока Андерсоны не вернутся в Флинт-Сити, но на конверте большими буквами написано: «НЕ ПЕРЕСЫЛАТЬ ДО ПРИБЫТИЯ». Когда Ральф открывает пакет, он находит внутри флешку под названием «Если будет кровь» — предположительно, отсылка на старое высказывание о журналистской работе, которое провозглашает «Если будет кровь — будет и спрос». На флешке два объекта. Один из них — папка, содержащая фотографии и аудио-спектрограммы. Другой — своего рода отчет или дневник, наговоренный Холли Гибни, с которой у детектива было общее дело, начавшееся в Оклахоме и закончившееся в техасской пещере. Тот случай навсегда изменил восприятие реальности Ральфом Андерсоном. Заключительные слова аудио-репортажа Холли взяты из записи, датированной 19 декабря 2020 года. Судя по голосу, она запыхалась. Я сделала все, что могла, Ральф, но этого может быть недостаточно. Невзирая на все мои расчеты, может статься, я не выберусь отсюда живой. Если так случится, хочу, чтобы ты знал, как много для меня значила наша дружба. Если я действительно умру, а ты решишь продолжить начатое мною, пожалуйста, будь осторожен. У тебя жена и сын. [На этом отчет заканчивается.]

В приведённом отрывке упоминается Холли Гибни — героиня из трилогии «Мистер Мерсердес» и спин-оффа «Чужак». Сыщица-интроверт фигурировала в произведениях, и теперь она засветится в повести If It Bleed. Похоже, повесть (или все четыре повести) будут связаны с событиями трилогии и спин-оффа.

В середине сентября на языке оригинала вышла другая книга Короля Ужасов — «Институт», напоминающая роман «Воспламеняющая взглядом». В России книгу выпустит АСТ в конце декабря — начале января. На «Институт» уже выкупили права, по нему хотят снять сериал.

If It Bleed выйдет 5 мая 2020 года.