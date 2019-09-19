Шон Бин давно стал мемом — практически все персонажи, которых актёр играл, умерли на экране. В интервью The Sun он рассказал, что устал от таких сюжетных поворотов, и теперь намерен отказываться от ролей, где ему придётся умирать.

Я должен был просто прекратить это и начать выживать, иначе всё бы стало слишком предсказуемо. Шон Бин

В недавней работе актёра продюсеры фильма тоже надеялись на смерть персонажа, но Бин решил с ними поспорить. В итоге, его героя не убили, но сильно покалечили.

Хотя Нэда Старка он всё-таки сыграл. Бин объяснил, что сделал это по одной просто причине — он не хотел застрять в одном из этих сериалов, которые длятся по семь лет.