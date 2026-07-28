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Шон Эстин продал дом после «Властелина колец» из-за слишком маленького гонорара

Андрей Квасков
28 июля 13:39
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1 минута на чтение
Шон Эстин, сыгравший Сэма во всех трёх фильмах «Властелина колец», рассказал, что после работы над трилогией ему пришлось продать свой дом. По словам актёра, он получил гораздо меньше денег, чем многие предполагают, глядя на успех франшизы.
В интервью The Guardian Эстин признался, что популярность после выхода фильмов резко выросла, но финансовое положение этому не соответствовало.
Шон Эстин
Был разрыв между тем вниманием, которое я получал, и тем, сколько денег у нас было. Это были совсем не большие деньги. На самом деле мне пришлось продать дом, потому что я договорился о слишком маленьком гонораре за всю трилогию.
Ранее актёр уже рассказывал, что получил около 250 тысяч долларов за все три ленты и с тех пор не получает никаких роялти или отчислений от многочисленных переизданий и повторных прокатов. Для сравнения, Орландо Блуму (Леголас) заплатили 175 тысяч долларов за трилогию.

Сейчас свое финансовое положение Эстин описывает как «очень комфортное», хотя последние годы у него не было каких-то крупных ролей первого плана.

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Андрей Квасков
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