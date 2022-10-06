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    Новости

    Шоураннеры «Властелина колец: Кольца власти» ответили на критику сериала

    6 октября 2022
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    06.10.2022
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    1 минута на чтение
    Шоураннеры «Властелина колец: Кольца власти» ответили на критику сериала

    Издание The Hollywood Reporter опубликовало материал, в котором авторы «Властелина колец: Кольца власти» ответили на критику от фанатов.

    Так, один из шоураннеров Патрик Маккей подчеркнул, что никто из команды не работал над ним ради денег.

    Неприятнее всего слышать циничную точку зрения, что мы занимались этим ради денег. Боже мой, все было наоборот. Мы подошли к делу серьезно. Никто не работал ради денег. Этот сериал — плод любви.

    А его коллега Джон Д. Пейн считает, что по мере выхода новых эпизодов у зрителей будет меняться мнение о ранних эпизодах первого сезона.

    Некоторые проекты получают хорошие отзывы от критиков и массу наград, а через год про них забывают. Бывает и наоборот, когда проекты не получают много любви, но становятся классикой, которую смотрят даже спустя 60 лет. Думаю, нужно немного времени, чтобы пыль осела.

    Маккей также заявил, что одна целей второго сезона — стать значительно «больше и лучше на каждом уровне». Кроме того, авторы планируют работать над ним еще как минимум несколько лет.

    Также из материала THR стало известно, что во время работы над «Властелином колец: Кольца власти» продюсеры общались со многими сценаристами и режиссерами.

    Среди них были братья Руссо, которые сняли «Мстителей: Война бесконечности» и «Финал». Те видели проект как «историю об Арагорне».

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