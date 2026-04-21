Съёмки продолжения «Супермена» начались. Джеймс Ганн выложил фото с пасхалками

Съёмки фильма «Человек завтрашнего дня», продолжения «Супермена», начались. Режиссёр Джеймс Ганн объявил об этом и опубликовал фото со съёмок.

Фото оказалось не простое: на нём энтузиасты разглядели множество пасхалок, намекающих на персонажей фильма.

Самое очевидное — бейджик Александра (Лекса) Лютора как заключённого исправительного отдела «Ван Кулл». Это тюрьма в Метрополисе, она появлялась в комиксах и в сериале «Стрела».

Шахматы напомнили фанатам о том, что Супермен в комиксах посещал Лютора в тюрьме и играл с ним в шахматы. Это может указывать, что между героем и злодеем будет не только физическая, но и интеллектуальная дуэль.

На табличке на заднем плане нарисован логотип Супермена, но он совмещён с символом из соединённых узлов. Это логотип суперзлодея Брейниака. Уже известно, что его играет Ларс Эйдингер.

Ну а чипсы... иногда это просто чипсы!

