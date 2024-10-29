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Новости
Гостей конференции «Литература одного дома» ждет секция про советскую фантастику XX века
Дмитрий Кинский
5 ноября 17:01
77
2 минуты на чтение
7 ноября в Санкт-Петербурге в рамках конференции «Литература одного дома» будет работать секция «Советская фантастика XX века».
Саму конференцию посвятили 130-летию Михаила Зощенко и творческому наследию деятелей Писательского дома.
В секции «Советская фантастика XX века» примут участие писатель Шамиль Идиатуллин, исследователи фантастики Михаил Манаков, Владимир Обручев, Олег Путило, Сергей Шикарев, Константин Фрумкин и другие эксперты, библиографы и историки жанра из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов.
Модерировать секцию будет книжный обозреватель и постоянный автор «Мира фантастики» Василий Владимирский.
В программе:
  • В. С. Трубецкой – фантастическая жизнь писателя Владимира Ветова;
  • Фантастика и журнал «Коммунист». История одной дискуссии;
  • Важнейшие идейные итоги изучения истории русской фантастики в постсоветский период;
  • Пространство космоса и космического корабля в советской фантастике;
  • Творческое наследие Кира Булычева (И. В. Можейко): роль архивных и музейных фондов в актуализации авторских материалов;
  • Вадим Шефнер: «невзрачный рыцарь» советской фантастики;
  • Фантастические эксперименты Куприна;
  • Зачем писателю знать фантастику;
  • Владимир Афанасьевич Обручев: фантаст и популяризатор науки. Из семейного архива;
  • ТРИЗ и создание фантастических образов;
  • Светомузыкальные идеи в произведениях писателей-фантастов (по материалам статей Б. М. Галеева);
  • История документального кино. Теоретические и практические наработки, которые не вошли в фильм «Прометей. Поэма Казанского огня»
Узнать подробности мероприятия можно по ссылке.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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