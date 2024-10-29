Гостей конференции «Литература одного дома» ждет секция про советскую фантастику XX века

7 ноября в Санкт-Петербурге в рамках конференции «Литература одного дома» будет работать секция «Советская фантастика XX века».
Саму конференцию посвятили 130-летию Михаила Зощенко и творческому наследию деятелей Писательского дома.
В секции «Советская фантастика XX века» примут участие писатель Шамиль Идиатуллин, исследователи фантастики Михаил Манаков, Владимир Обручев, Олег Путило, Сергей Шикарев, Константин Фрумкин и другие эксперты, библиографы и историки жанра из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов.
Модерировать секцию будет книжный обозреватель и постоянный автор «Мира фантастики» Василий Владимирский.
В программе:
В. С. Трубецкой – фантастическая жизнь писателя Владимира Ветова;
Фантастика и журнал «Коммунист». История одной дискуссии;
Важнейшие идейные итоги изучения истории русской фантастики в постсоветский период;
Пространство космоса и космического корабля в советской фантастике;
Творческое наследие Кира Булычева (И. В. Можейко): роль архивных и музейных фондов в актуализации авторских материалов;
Вадим Шефнер: «невзрачный рыцарь» советской фантастики;
Фантастические эксперименты Куприна;
Зачем писателю знать фантастику;
Владимир Афанасьевич Обручев: фантаст и популяризатор науки. Из семейного архива;
ТРИЗ и создание фантастических образов;
Светомузыкальные идеи в произведениях писателей-фантастов (по материалам статей Б. М. Галеева);
История документального кино. Теоретические и практические наработки, которые не вошли в фильм «Прометей. Поэма Казанского огня»