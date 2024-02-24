Скоро выйдет мобильная MMORPG «Легендариум» по сказам братьев Гримм

Стартовала предварительная регистрация в мобильной IDLE MMORPG под названием «Легендариум», в основу которой легли сказки братьев Гримм

Игроков ждет увлекательный геймплей, включающий в себя эпические сражения, знакомые читателя локации, тайны и сотни персонажей.

Релиз состоится в конце февраля. Все пользователи, которые зайдут в игру в первые 3 дня, получат стартовый подарок.

Зарегистрироваться можно по ссылке в Google Play и Huawei.