Скоро выйдет мобильная MMORPG «Легендариум» по сказам братьев Гримм

Стартовала предварительная регистрация в мобильной IDLE MMORPG под названием «Легендариум», в основу которой легли сказки братьев Гримм
Игроков ждет увлекательный геймплей, включающий в себя эпические сражения, знакомые читателя локации, тайны и сотни персонажей.
Релиз состоится в конце февраля. Все пользователи, которые зайдут в игру в первые 3 дня, получат стартовый подарок.
Зарегистрироваться можно по ссылке в Google Play и Huawei.
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Редактор
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