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    Новости

    Скоро выйдет сборник с забытыми рассказами Терри Пратчетта

    28 февраля 2023
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    28.02.2023
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    В 2023 году выйдет книга с забытыми рассказами Терри Пратчетта, которые он публиковал под псевдонимом Патрик Кернс в 70-х и 80-х годах в небольшой газете Western Daily Press, издававшейся в трех графствах на западе Англии.

    Такому событию мы обязаны группе фанатов писателя. К примеру, один из них хранил газеты с рассказами Пратчетта больше 35 лет, даже не подозревая о их важности.

    В работе над сборником также принял участие издатель знаменитого автора Колин Смайт.

    За все годы, что я был издателем, а затем и агентом Терри, он ни разу не помог мне в поиске своих небольших произведений.

    Действие старых рассказов разворачивается не в «Плоском мире». Однако они «намекают на мир, который сэр Терри впоследствии создаст».

    Читателей ждет встреча с многочисленными персонажами, начиная от пещерных людей и гномов, до волшебников и призраков. Они прочтут о путешествиях во времени… и о посетителях с другой планеты.

    Книга получит название «Росчерк пера: Потерянные истории». Всего в сборнике будет 20 рассказов.

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