КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Неснятые фильмы: Экранизация Halo от Джексона и Бломкампа
«Вода — это жизнь»: интервью с Сергеем Демчевым, продюсером «Формулы воды»
Дон Блут: гениальный неудачник, который едва не победил Disney
«Битлджус Битлджус»: как забытые мертвецы возвращаются краше прежнего

Классика

Дон Блут: гениальный неудачник, который едва не победил Disney
Киану Ривз: нестареющий, избранный, потрясающий
Новости
Следующей книгой Джоан Роулинг станет футуристический роман
Андрей Квасков
20 сентября 16:41
9
1 минута на чтение
Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг в своем X-профиле подтвердила, что сейчас работает сразу над тремя книгами.

Первой она планирует закончить пока безымянный футуристический роман.
Джоан Роулинг
После «Страйка» я могу заняться тремя разными книгами, и все они уже начаты, потому что я ненормальный трудоголик. Та, которую я планирую закончить первой, футуристическая, но не космическая одиссея, извините. Определенно земная.
В мае 2024 года Роулинг заявил, что планирует написать еще шесть книг, три из которых станут продолжением истории о частном детективе Корморане Страйке.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Кто такие фейри: волшебный народец, добрые соседи и обитатели холмов
Дон Блут: гениальный неудачник, который едва не победил Disney
Каким был Станислав Лем
Мир фантастики №250 (сентябрь 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #15. Лучшее фэнтезийное аниме
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Следующей книгой Джоан Роулинг станет футуристический роман

Новости

Зак Снайдер снимет сериал по мотивам «300 спартанцев»
Судя по всему, это будет приквел.

Новости

Cyberpunk, Magic: The Gathering и Devil May Cry — все аниме-анонсы от Netflix
Собрали все трейлеры в одном месте.

Новости

Второй сезон «Аркейн» начнется 9 ноября
Сезон разделили на три акта.

Новости

Atomic Heart, «Алмазный меч, деревянный меч», «Король и шут-2» и другие проекты в презентации «Кинопоиска»
Читайте и решайте, что из этого стоит ждать!

Новости

Топ-75 самых страшных фильмов ужасов в истории по версии Indiewire
Первое место заняла «Одержимая» 1981 года.

Новости

Сериал по книге «Сто лет одиночества» получит два сезона
Первый выйдет уже в 2024-м.

Новости

Роман «Лунный ветер» Евгении Сафоновой получит экранизацию

Новости

Второй «Фандом Фест» в Москве посетили 15 тысяч человек
Трансляцию феста посмотрели свыше 5 миллионов раз.

Новости

«Азбука» издаст «Глаза кошки» Мебиуса и сборник лучших работ автора
Сборник издадут в двух томах.
Показать ещё
Рекомендуем
Художник Энди Асламов: яркое фэнтези, светлая магия и красивые герои
Самые грандиозные инженерные конструкции в истории: корабль-гигант, трёхмачтовый самолёт и «Еловый гусь»
Художник Алексей Круглов: чудовища, мутанты и тёмный мир Warhammer
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты