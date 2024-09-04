Следующей книгой Джоан Роулинг станет футуристический роман

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг в своем X-профиле подтвердила, что сейчас работает сразу над тремя книгами.
Первой она планирует закончить пока безымянный футуристический роман.
Джоан Роулинг
После «Страйка» я могу заняться тремя разными книгами, и все они уже начаты, потому что я ненормальный трудоголик. Та, которую я планирую закончить первой, футуристическая, но не космическая одиссея, извините. Определенно земная.
В мае 2024 года Роулинг заявил, что планирует написать еще шесть книг, три из которых станут продолжением истории о частном детективе Корморане Страйке.
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