Слили трейлер второго сезона сериала «Любовь, смерть и роботы»

В сеть слили дебютный трейлер второго сезона антологии «Любовь, смерть и роботы». Судя по всему, трейлер случайно появился на Netflix раньше времени — об этом написали пользователи Reddit.
Первый сезон сериала-анталогии состоял из 18 эпизодов и вышел в марте 2019 года. Провокационное шоу получило рейтинг 18+ из-за сцен секса, обнажёнки и насилия. Каждая серия имела свою самобытную историю и была глубоко проработана.
Как и в прошлом сезоне, анимационная антология от Тима Миллера и Дэвида Финчера приготовила черный юмор, захватывающие и жуткие истории. Руководящим режиссёром продолжения выступит Дженнифер Ю («Кунг-фу Панда»).
В январе официальный твиттер французского Netflix обещал второй сезон «Любви, смерти и роботов» уже «скоро». Похоже, это «скоро» уже наступило, и в ближайшее время нас ожидает официальный анонс.
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Почти каждая из них — произведение искусства, как по исполнению, так и по задумке.
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