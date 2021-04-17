Слили трейлер второго сезона сериала «Любовь, смерть и роботы»

В сеть слили дебютный трейлер второго сезона антологии «Любовь, смерть и роботы». Судя по всему, трейлер случайно появился на Netflix раньше времени — об этом написали пользователи Reddit.

Первый сезон сериала-анталогии состоял из 18 эпизодов и вышел в марте 2019 года. Провокационное шоу получило рейтинг 18+ из-за сцен секса, обнажёнки и насилия. Каждая серия имела свою самобытную историю и была глубоко проработана.

Как и в прошлом сезоне, анимационная антология от Тима Миллера и Дэвида Финчера приготовила черный юмор, захватывающие и жуткие истории. Руководящим режиссёром продолжения выступит Дженнифер Ю («Кунг-фу Панда»).

В январе официальный твиттер французского Netflix обещал второй сезон «Любви, смерти и роботов» уже «скоро». Похоже, это «скоро» уже наступило, и в ближайшее время нас ожидает официальный анонс.