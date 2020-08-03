Слух: Hulu решил закрыть «Орвилл» после третьего сезона

Портал The Cinema Spot со ссылкой на собственные источники рассказал, что комедийный фантастический сериал «Орвилл» не будет продлен на четвертый сезон.

Почему Hulu решил закрыть сериал, неизвестно. Но, судя по всему, авторы никогда не планировали четвертый сезон.

Впрочем, журналисты не исключают, что в конечном итоге сериал может снова переехать в другой стриминговый сервис и получить продолжение. Тем не менее о переговорах со сторонними платформами пока не сообщается.

Изначально предполагалось, что третий сезон «Орвилла» выйдет в течение 2020 года, но с учетом пандемии его вполне могут отложить до 2021-го.