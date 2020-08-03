Слух: Hulu решил закрыть «Орвилл» после третьего сезона

Портал The Cinema Spot со ссылкой на собственные источники рассказал, что комедийный фантастический сериал «Орвилл» не будет продлен на четвертый сезон.
Почему Hulu решил закрыть сериал, неизвестно. Но, судя по всему, авторы никогда не планировали четвертый сезон.
Впрочем, журналисты не исключают, что в конечном итоге сериал может снова переехать в другой стриминговый сервис и получить продолжение. Тем не менее о переговорах со сторонними платформами пока не сообщается.
Изначально предполагалось, что третий сезон «Орвилла» выйдет в течение 2020 года, но с учетом пандемии его вполне могут отложить до 2021-го.
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Одновременно на экраны вышли приквел «Звёздного пути» и пародия на него. И многие трекки говорят, будто «Орвилл» ближе к корням Star Trek, чем официальный сериал… Разбираемся, так ли это.
«Орвилл», 2 сезон: как пародия превратилась в настоящий «Звёздный путь»
В первом сезоне «Орвилл» просто пародировал «Звёздный путь». Во втором — вовсю пытается играть на его поле, показывая светлое будущее и поднимая серьёзные темы.
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