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    Новости

    Слух: Hulu решил закрыть «Орвилл» после третьего сезона

    3 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    03.08.2020
    3430
    0 минут на чтение
    СМИ: Hulu решил закрыть «Орвилл» после третьего сезона

    Портал The Cinema Spot со ссылкой на собственные источники рассказал, что комедийный фантастический сериал «Орвилл» не будет продлен на четвертый сезон.

    Почему Hulu решил закрыть сериал, неизвестно. Но, судя по всему, авторы никогда не планировали четвертый сезон.

    Впрочем, журналисты не исключают, что в конечном итоге сериал может снова переехать в другой стриминговый сервис и получить продолжение. Тем не менее о переговорах со сторонними платформами пока не сообщается.

    Изначально предполагалось, что третий сезон «Орвилла» выйдет в течение 2020 года, но с учетом пандемии его вполне могут отложить до 2021-го.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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