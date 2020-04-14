Портал GWW со ссылкой на собственные источники рассказал, что Marvel недавно провела удаленную встречу (по видеосвязи) с режиссером «Тихого места» Джоном Красински.

Красински может присоединиться к киновселенной Marvel, но пока непонятно, в какой именно роли — актера или постановщика. Впрочем, обе стороны заинтересованы в сотрудничестве.

В интернете сразу предположили, что он может сыграть Мистера Фантастика в «Фантастической четверке», которая находится на раннем этапе производства. Прежде Джон как раз говорил, что не против исполнить роль ученого Рида Ричардса.

Также не исключено, что Marvel хочет, чтобы он снял «Юных Мстителей», работа над которыми, по слухам, уже началась. Увы, сейчас неясно, что это будет — фильм или сериал для Disney+.

Согласно данным инсайдеров, Кевин Файги обсуждал с Джоном Красински сразу несколько проектов.