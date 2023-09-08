Слух: Райан Гослинг может появиться в «Докторе Кто»

Издание The Sun со ссылкой на свои источники рассказало, что Райану Гослингу предложили гостевую роль в новом «Докторе Кто».

Однако переговоры еще не завершены, так как у звезды «Барби» сейчас плотный график съемок.

Если актер согласится принять участие в сериале, то сценаристы напишут специально под него персонажа.

Сам Гослинг, как оказалось, огромный фанат «Доктора Кто». Об этом рассказал Шути Гатва, который сыграет Пятнадцатого Доктора

Я помню, как Райан Гослинг подбежал к моему трейлеру и сказал: «Доктор Кто — самый крутой сериал в мире, чувак! Я самый большой фанат».

С учетом того, что Disney сопродюсирует шоу, потенциальное участие Райана в шоу не кажется уже чем-то невероятным.