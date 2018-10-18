Портал Pursue News со ссылкой на Production Weekly сообщает, что съёмки третьей части «Стражей галактики» перенесли на февраль 2021 года. Кроме этого, портал также раскрыл рабочее название новой части — «Горячее Рождество» (Hot Christmas).

Изначально премьера фильма должна была состояться в 2020 году, но после увольнения Джеймса Ганна с поста режиссёра старт съёмок был отложен на неопределенный срок. Теперь ожидать релиз можно, в лучшем случае, в 2022 году.

Очевидно, Disney не спешит найти замену уволенному режиссёру. Как пишет Pursue News, место Ганна мог занять Брэдли Купер, озвучивающий Ракету, но он быстро отказался от этого предложения.

Шон Ганн уже подтвердил, что студия планирует использовать сценарий, который его брат закончил незадолго до своего увольнения. Мы подумали, кто мог бы снять «Стражей галактики 3», и список получился внушительный.