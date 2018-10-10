Прошло почти три месяца с тех пор, как Disney уволила Джеймса Ганна с поста режиссёра третьих «Стражей галактики». Шутки про педофилию и изнасилования, оставленные Ганном в твиттере ещё до прихода в студию, стоили ему работы. До сих пор о преемнике Ганна нет никаких новостей, лишь слухи. «Мир фантастики» оценил шансы разных кандидатов на место Ганна: от фаворитов, которых в режиссёрское кресло прочат все журналисты и фанаты, до самых безумных вариантов (впрочем, не таких безумных, как возвращение Ганна).

Шорт-лист: самые вероятные кандидаты

Тайка Вайтити, Джон Фавро и другие режиссёры MCU

Почему да: Для Disney и Marvel в условиях форс-мажора наиболее безопасным шагом станет назначение на пост режиссёра человека, который уже знаком и со «Стражами галактики», и с киновселенной. Важно также поставить человека, знакомого с самим Ганном, ведь он и был «Стражами галактики». Мы уже знаем, что написанный им сценарий ляжет в основу триквела.

Чаще всего звучит имя Тайки Вайтити, который снял «Тор: Рагнарёк» и сделал бога грома любимцем зрителей. Третья часть Тора во многом походила на «Стражей галактики»: кучка изгоев объединяется для борьбы со злом за пределами Земли, и получается у них очень смешно. В «Торе» безумия оказалось даже больше, чем в «Стражах галактики 2», как бы мы их ни любили, и получился он более запоминающимся.

Ещё среди кандидатов — режиссёры фильмов про Железного человека Джон Фавро и Шейн Блэк. Оба умеют делать фирменное для Marvel весёлое кино с элементами драмы, оба давно не появлялись в MCU в качестве режиссёров. Стоит вспомнить и Райана Куглера, снявшего «Чёрную пантеру», и Джона Уоттса, работающего над фильмами о Человеке-пауке. Ну и конечно, нельзя сбрасывать со счетов всемогущих братьев Руссо.

Почему нет: Фавро работает над ремейком «Короля Льва» и сиквелом «Книги джунглей», совмещая это с работой над MCU. Да и неспроста он перестал режиссировать фильмы вселенной после довольно среднего «Железного человека 2».

Шейн Блэк после «Хищника» нигде особо не занят, но его «Железный человек 3» стал одним из самых спорных фильмов в MCU (ох, долго ему фанаты не простят Мандарина!). У него лучше выходят комедии с меньшим размахом и бюджетом — вроде «Поцелуя навылет» и «Славных парней».

Куглер работает над «Пантерой», который сильно отличается по настроению от «Стражей». Молодого Уоттса вряд ли захотят перегружать и отвлекать от Паучка. Про занятость братьев Руссо можно и не говорить.

Вайтити выглядит в плане графика и резюме самым подходящим кандидатом. Да, он работает над новым «Тором» и курирует этого персонажа в «Мстителях». Но кто знает, что ждёт Тора в четвёртых «Мстителях», — возможно, это будет последним его появлением. Вайтити вполне логично считают основным претендентом на место Ганна. Смущает одно: если всё очевидно, почему о назначении до сих пор не объявили?

Мэттью Вон

Почему да: «Люди Икс: Первый класс» — увлекательная супергероика, которая возродила франшизу про мутантов, а «Пипец» был одной из самых весёлых деконструкций жанра. Вон по-прежнему неравнодушен к адаптациям комиксов: он снял отличный Kingsman и продолжает эту франшизу. Продолжение вышло неоднозначным, но в чутких руках Marvel Вон наверняка сделает очень задорный и наполненный изобретательным экшеном фильм про Звёздного лорда и команду.

Интересно и то, что Вон уже собирался снимать нечто вроде «Стражей галактики». Он хотел экранизировать историю о Флэше Гордоне, но фильм пришлось отложить, потому что, по словам Вона, «Стражи» уже сделали всё то, что собирался сделать он.

Почему нет: Вон занят на съёмках триквела Kingsman. Впрочем, премьера назначена уже на 2019 год, а «Стражей», похоже, готовы двигать подальше в расписании, чтобы дождаться достойного режиссёра. Вот только сам Вон говорил, что предпочёл бы снять фильм в киновселенной DC.

Брэд Бёрд

Почему да: Ганн не раз говорил и показывал, что Стражи в первую очередь семья. А ещё никто не снимал кино про супергеройскую семью лучше, чем режиссёр «Суперсемейки». Он знает толк и в химии между персонажами, и в экшене, и в том, как рассказывать увлекательные и эмоциональные истории. «Суперсемейка 2» показала, что Бёрд в прекрасной форме и готов браться за топовые проекты.

Почему нет: Причин отказать Бёрду мало. Он много лет работает в Disney, и в его режиссёрской карьере был лишь один крупный провал: «Земля будущего». Конечно, Бёрд специализируется на мультфильмах, но в современном кинематографе грань между игровыми фильмами и анимацией довольно тонка. Бёрд есть почти во всех списках кандидатов на пост режиссёра «Стражей», и наверняка у Marvel он в шорт-листе.

Адам Маккей

Почему да: Режиссёр культовой комедии «Телеведущий» и одной из лучших драм 2015-го «Игра на понижение» кажется отличным кандидатом в MCU. Там ценят авторов, способных балансировать между смехом и слезами. Маккей — тяжеловесный режиссёр, но не слишком. Его приобретение станет удачным пиар-ходом для Marvel и интересным шагом в карьере для Маккея. Ну и главный плюс: Маккей работал над сценарием «Человека-муравья».

Почему нет: Трудно поверить, что Marvel на чём-то экономят, но всё же среди их режиссёров подозрительно мало людей, получавших «Оскар». Похоже, эта строчка в резюме заметно влияет на зарплату.

Тим Миллер

Почему да: Миллер вместе с Райаном Рейнольдсом дал жару с остроумным и кровавым «Дэдпулом». Он должен был поставить и сиквел, но что-то пошло не так. Что именно, так и не выяснилось: студия туманно намекает на творческие разногласия. Так или иначе, режиссёр, снявший одну из лучших супергеройских комедий, наверняка не отказался бы поработать над другими адаптациями комиксов.

Почему нет: Миллер снимает перезапуск «Терминатора», и это звучит очень серьёзно. К тому же он, кажется, работает над спин-оффом «Людей Икс» про Китти Прайд. Но с последним всё неоднозначно, как и со всем будущим киновселенной Людей Икс.

Есть ещё режиссёр второго «Дэдпула» Дэвид Литч, но пока нет оснований полагать, что он не будет занят «Дэдпулом 3».

Дрю Годдард

Почему да: Годдард писал сценарии к «Остаться в живых», «Монстро», нетфликсовскому «Сорвиголове» и «Марсианину». К тому же он хорошо знаком с Джоссом Уидоном: они вместе работали над «Баффи» и «Хижиной в лесу». При таком послужном списке странно, что его до сих пор не позвали в MCU.

Почему нет: Годдард снимает «Силу Икс». Как и со всеми релизами Fox, сложно сказать, насколько удастся развести съёмки. Помимо этого, у Годдарда немало работы на телевидении.

Могли бы, но вряд ли

Кевин Смит

Почему да: Кажется, что Кевин «Молчаливый Боб» Смит до сих пор не работает над MCU по какому-то недоразумению. Неужели всё, чего заслужил один из главных гиков Голливуда, — эпизоды «Флэша» и «Супергёрл»? Да, он снимал в основном малобюджетное кино, но многие режиссёры MCU тоже ранее не работали над блокбастерами. «Стражи галактики» идеально подходят для Смита и его чувства юмора, во многом похожего на стиль Ганна. Главное — перед откликом на вакансию почистить твиттер.

Почему нет: Смит сам не горит желанием ставить супергеройские блокбастеры. Он не считает себя достаточно квалифицированным для работы над подобными фильмами. Ему комфортнее в нише авторских проектов, сериалов и подкастов. К тому же недавно он пережил сердечный приступ.

Брайан Сингер

Почему да: Сингер — крёстный отец супергеройских команд в большом кино. Без его «Людей Икс» не было бы ни «Стражей галактики», ни киновселенной Marvel — по крайней мере, в нынешнем виде. Такому назначению способствует и слияние Disney и Fox. На будущие картины о Людях Икс Marvel наверняка поставят нового режиссёра, но и Сингера тогда можно будет не списывать со счетов.

Почему нет: Некогда перевернувший супергероику режиссёр недавно снял один из самых слабых фильмов в жанре. «Люди Икс: Апокалипсис» не могут тягаться по креативности со «Стражами галактики», а, пожалуй, самый интересный персонаж фильма, Ртуть, в MCU уже погиб. Сингеру не доверили даже «Тёмного феникса».

Да и скандалы с обвинениями в изнасиловании и увольнением из «Богемской рапсодии» подпортили режиссёру репутацию. Сейчас он для студии даже опаснее Ганна.

Шон Ганн

Почему да: Поставить брата Джеймса Ганна на пост режиссёра «Стражей» кажется логичным шагом. Это компромисс, который позволяет работать над триквелом той же команде и даже допускает участие Джеймса: трудно представить, что Шон не будет с ним консультироваться.

Почему нет: По тем же причинам. Disney чётко показали, что компромиссов не ищут, а назначение Шона Ганна вызовет волну критики со стороны активистов, с которыми компания предпочитает не связываться. Ну и Шон Ганн попросту никогда не был режиссёром — он актёр.

Эдгар Райт

Почему да: Мы знаем, что Райт снял бы великого «Человека-муравья», и многие согласятся, что его стиль создан для MCU. Нет сомнений, что третьи «Стражи» в его исполнении не разочаруют поклонников Ганна и при этом станут чем-то новым, чего в киновселенной ещё не было.

Почему нет: В Marvel решили, что стиль Райта всё-таки не создан для MCU. К тому же Райт вложил много сил и времени в работу над фильмом, который в итоге сняли без него и иначе. Он признавал, что даже не может смотреть «Человека-муравья», — мол, это как смотреть на бывшую, которая занимается сексом с другим мужиком. Райт не говорит об обиде на Marvel, но слабо верится, что он вернётся на студию.

Брэдли Купер

Почему да: Купер озвучивает енота Ракету. Назначить его — значит урегулировать ситуацию в команде, из которой порывается уйти Дэйв Батиста. К тому же Купер — единственный из актёрского состава, у кого есть опыт работы режиссёром. Недавно вышла его драма с Леди Гагой «Звезда родилась», которая получила очень тёплый приём у зрителей и критиков, так что Брэдли на коне.

Почему нет: Купер сам сказал, что не собирается снимать третью часть «Стражей». «Я никогда не буду снимать что-либо, к чему не писал сценарий», — отрезал он.

Крис Миллер и Фил Лорд

Почему да: Это один из лучших комедийных режиссёрских дуэтов на сегодня. Они сделали и обе части «Мачо и ботана», и «Лего. Фильм», то есть могут насмешить любую аудиторию. По слухам, работу над «Ханом Соло» им пришлось прекратить в том числе из-за того, что получалось слишком похоже на «Стражей галактики». Лорд к тому же работал над сценарием мультфильма «Человек-паук: Через вселенные».

Почему нет: Их уволили из «Хана Соло» — диснеевского, кстати, проекта. И поговаривают, что не за шуточки и «творческие разногласия», а за непрофессиональное поведение. Выбор Миллера и Лорда кажется очевидным с творческой точки зрения, но вполне вероятно, что Disney пока не хотят иметь с ними дел.

Сэм Рэйми

Почему да: Человек, без которого не представить супергероику в кино. Его возвращение в жанр было бы не меньшей сенсацией, чем «возвращение домой» Человека-паука. Признайтесь, вы бы хотели снова увидеть маэстро у руля. Рэйми как раз освободился от «Эша против зловещих мертвецов».

Почему нет: Последним супергеройским проектом Рэйми был «Человек-паук 3», а его добрым словом не вспоминает даже сам режиссёр. Сериал про Эша был хорош, но совсем в другом духе, а больше ничего примечательного Рэйми уже давно не снимал.

Вы их не знаете, но они подойдут

Мишель Макларен

Почему да: Макларен сейчас, возможно, главная женщина на телевидении. Ткните в любой культовый сериал современности — она над ним работала: «Игра престолов», «Во все тяжкие», «Мир Дикого Запада», «Ходячие мертвецы»…

Западная пресса пишет, что ей давно пора в большое кино. Макларен должна была снять «Чудо-женщину», но угадайте с одной попытки, что произошло. Начинается на «творческие» и заканчивается на «разногласия».

Макларен наверняка ещё хочет снять крупнобюджетное супергеройское кино. Забавно, что она уже подписалась на экранизацию комикса с Крисом Праттом… только под названием «Ковбой-Ниндзя-Викинг».

Почему нет: Если Disney не отпугнёт то, что отпугнуло Warner Bros., то Макларен подойдёт. Правда, помешать ей может конфликт графиков.

Ана Лили Амирпур

Почему да: Малоизвестная для массового зрителя иранская режиссёрка уже несколько лет покоряет критиков неочевидными смесями жанров — местами трэшовыми, но изобретальными. Её фильм «Девушка возвращается одна ночью домой» называли «первым иранским вампирским спагетти-вестерном». А в 2016-м она сняла каннибальскую постапокалиптическую мелодраму «Плохая партия».

Конечно, в «Стражах галактики» такой жанровой свободы у Амирлур не будет, но она может привнести в киновселенную что-то свежее. К тому же она работала над «Легионом» и «Касл-Роком». Ну и поставить женщину-мусульманку на пост режиссёра будет для Marvel политически выгодно.

Почему нет: Всё-таки Амирлур — кандидат не самый очевидный. Для Marvel не впервой брать брать неопытных режиссёров, но не факт, что они вообще обратят на неё внимание.

Ли Уоннел

Почему да: Вы вряд ли слышали об Уоннеле, но в индустрии его уже заметили. За гроши он снял фантастический фильм «Апгрейд» — его посмотрели немногие, но те, кто посмотрел, были приятно удивлены. Многие сейчас сравнивают «Апгрейд» с «Веномом» не в пользу последнего: у Уоннела главный герой уживался с искусственным интеллектом в своей голове, подобно Эдди Броку и симбиоту. То есть, можно сказать, у него на счету уже есть супергеройский фильм.

Почему нет: Неопытность. Уоннел поставил всего два фильма: «Апгрейд» и «Астрал 3», а также снимался в серии «Пила». Не худший послужной список, но и не выдающийся.

Ещё кандидаты: Трэвис Найт («Кубо. Легенда о самурае», «Бамблби»); Кристофер Маккуорри («Джек Ричер», «Миссия невыполнима: Племя изгоев», «Миссия невыполнима: Последствия»); Джон Фрэнсис Дэйли и Джонатан Голдштейн (успешная комедия «Ночные игры» и грядущий «Флэш»); Колин Треворроу (первая и третья части «Мира юрского периода», сценарий к IX эпизоду «Звёздных войн»); Райан Джонсон («Звёздные войны: Последние джедаи»).

Точно нет. А жаль!

Кристофер Нолан

Нолан, может, и гений, но кино про говорящего енота и озвученное Вином Дизелем дерево он ещё не снимал! Третьи «Стражи галактики» под началом Нолана потеряли бы большую часть шуток и приобрели нелинейное повествование, а Гамора, возможно, произнесла бы неубедительный монолог о силе любви. Но мы бы точно получили самый головоломный фильм MCU с самым высоким зрительским рейтингом на IMDb.

Гай Ричи

После феноменально провального по кассе (хотя, по мнению некоторых, и недооценённого) «Меча короля Артура» Ричи не помешал бы успешный проект. Сделай он из «Стражей галактики» криминальную комедию, мы бы на это посмотрели.

Дэмьен Шазелл

Как предполагает наш автор Юлий Ким, в «Стражах галактики 3» из Адама Ворлока попытаются сделать супергероя. Для этого его будут мучать и сводить с ума постоянной руганью. Возможно камео Дж. К. Симмонса.

Уэс Андерсон

Действие разворачивается преимущественно на корабле Звёздного Лорда. Интерьеры корабля розовые. Танос — британец. Все британцы. Енот Ракета сделан при помощи кукольной анимации.

Сарик Андреасян

Смейтесь-смейтесь, но Андреасян снял чуть ли не единственное супергеройское кино за пределами Голливуда, которое заметили в США (хотя, вероятно, и не так, как режиссёр рассчитывал). А уж в Китае многие отдадут все деньги, чтобы посмотреть на кроссовер Ракеты и челмедведосвина из «Защитников».

Илья Найшуллер

У нас всё-таки есть режиссёр, которого действительно было бы не стыдно видеть у руля кинокомикса. «Ленинград» в плеере Питера Квилла будет смущать только поначалу.

Томми Вайсо

Придётся урегулировать конфликт с Крисом Праттом, ведь главную роль отдадут Томми Вайсо. Но игра стоит свеч!