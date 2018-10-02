Cериал «Касл-Рок» сделал из Стивена Кинга жанр

Начальник тюрьмы Шоушенк в Касл-Роке покончил с собой при загадочных обстоятельствах. После его смерти полицейские обнаруживают, что в подвале тюрьмы тот держал пленника. Юношу освобождают из клетки, но ни на какие вопросы он не отвечает — лишь называет имя «Генри Дивер». Так зовут выросшего в Касл-Роке адвоката, который приезжает помочь парню. Местные жители не рады Генри из-за его тёмного прошлого. Впрочем, самые кошмарные происшествия в Касл-Роке ещё впереди.

Castle Rock Жанр: мистический триллер

Шоураннеры: Сэм Шоу, Дастин Томасон, Джей Джей Абрамс

В ролях: Андре Холланд, Билл Скарсгард, Мелани Лински, Скотт Гленн, Сисси Спейсек

Продолжительность: 10 эпизодов по 60 минут

Премьерный показ: июль — сентябрь, Hulu

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В одной из наших статей мы уже упоминали главную особенность «Касл-Рока» — это не адаптация конкретной книги Стивена Кинга, а самостоятельное произведение в декорациях его историй. Разумеется, создатели сериала добавили десятки пасхалок, явных и не очень, чтобы порадовать поклонников. Но в целом шоу снимали с расчётом на широкую аудиторию, поэтому все пасхалки вплели в повествование очень аккуратно — и от этого сериал только выиграл.

Нет нужды бегать с лупой и высматривать отсылки в каждом эпизоде — вы ничего не потеряете, даже если что-то пропустили. А самые важные, вроде сверхспособностей одной героини или родственных связей другой, вам и так объяснят. Впрочем, поклонники Кинга точно не останутся в накладе: «Касл-Рок» удачно соединяет множество его произведений и становится чем-то вроде «Тёмной башни» — грандиозным мета-сеттингом. Сериалом по вселенной Стивена Кинга.

Самые яркие отсылки Мы не стали собирать все отсылки — они заняли бы больше места, чем весь этот материал. Но о некоторых самых примечательных всё же расскажем. Кое-какие из них содержат спойлеры, но незначительные — на восприятие сюжета они не повлияют. Нажмите, чтобы прочитать отсылки Один из главных героев — бывший шериф Касл-Рока Алан Пэнборн, который фигурировал в романах «Тёмная половина» и «Нужные вещи», а также в рассказе «Солнечный пёс». В предыдущих экранизациях Кинга его роль исполняли Эд Харрис и Майкл Рукер, а теперь Пэнборна играет Скотт Гленн (Стик в «Сорвиголове»). Начиная со второй серии герои иногда вспоминают страшную историю о собаке, заразившейся бешенством. Это очевидная отсылка к роману «Куджо» — в кадре даже мелькает отрывок из газеты, где фигурирует эта пасхалка. Легендарное «Сияние» связано с «Касл-Роком» через двух главных героинь. Молли Стрэнд обладает сверхспособностями, она умеет читать мысли других людей и ощущать их переживания — то есть «сияет», как выразился бы Дик Холлоран. А Джеки Торренс — племянница того самого писателя Джека Торренса. Кстати, внимательно смотрите сцену после титров в десятом эпизоде. Вероятно, в ней авторы намекнули, где развернётся действие следующего сезона. Алан упоминает некий период в 27 лет. Именно столько времени требовалось зловещему клоуну Пеннивайзу, чтобы вновь объявиться в Дерри и начать сеять ужас. В «Касл-Роке» это число связано с героем Скарсгарда — в точности как в экранизации «Оно» 2017 года.

В деле нагнетания атмосферы «Касл-Рок» может дать фору многим экранизациям Короля ужасов. Авторы ухватили и развили одну из ключевых идей Кинга. В его романах вся мистика и кошмары — это лишь метафора, которая помогает показать разные аспекты человеческой личности, в том числе и самые тёмные. В этом плане шоу немного напоминает «Очень странные дела», которые тоже выглядят так, будто их написал Стивен Кинг.

В сериале параллельно развивается несколько сюжетных линий. Создатели делают акцент не только на жутком молодом человеке в исполнении Билла Скарсгарда, но и на Генри Дивере и других жителях. В Касл-Роке постоянно происходят неприятности и вспыхивают конфликты — а всё потому, что скелетов в шкафах у горожан больше, чем на любом кладбище. На них построен почти весь сериал — за интригующими сценами следует раскрытие очередной леденящей душу тайны. Взять хотя бы Генри Дивера, которому жители вменяют убийство отчима. До самой последней серии сценаристы будут подкидывать аргументы за и против этого обвинения. А финал, хоть и даст ответ на вопросы, подчеркнёт неоднозначность персонажа.

Отдельная сюжетная линия посвящена матери Генри, у которой развивается болезнь Альцгеймера. У пожилой женщины тоже есть пара тайн, с которыми ей приходится жить. Наиболее полно её страдания, впечатления и переживания показаны в седьмом эпизоде — пожалуй, лучшем в шоу. Сисси Спейсек, когда-то запомнившаяся фанатам Кинга по «Кэрри», безупречно сыграла болезнь Альцгеймера, а филигранная операторская работа добавила этим сценам убедительности. По эмоциональному накалу эпизод сравним разве что с девятой серией, в которой нам рассказывают, кто такой на самом деле персонаж Скарсгарда.

К сожалению, остальные эпизоды получились не настолько выдающимися, как эти два. Порой повествование буксует, не всем героям уделяют должное внимание, а некоторые сюжетные линии обрываются на полуслове. И это не тот случай, чтобы оправдываться в стиле «покажут во втором сезоне»: «Касл-Рок» запланирован как антология, а значит, в будущем шоураннеры наверняка сделают акцент на другой истории и других персонажах.

Эти претензии отчасти справедливы и для концовки. После впечатляющего девятого эпизода она кажется скупой на эмоции и даёт мало ответов на оставшиеся вопросы. Открытый и неоднозначный финал — интересное и во многом оправданное решение, но вместе с тем хотелось бы собрать картинку целиком.

Складывается впечатление, что Джей Джей Абрамс принёс свою идеологию «тайна превыше ответов» и в «Касл-Рок» — что-то похожее было с сериалами «Остаться в живых» и «Мир Дикого Запада». Впрочем, мистериям Кинга такое решение, пожалуй, подходит.

Достойная адаптация сразу нескольких произведений Кинга. Авторы взяли мир Короля ужасов и рассказали в нём ещё одну мистическую историю, увлекательную и мрачную. И немного затянутую — но блестящий актёрский состав и два шедевральных эпизода искупают все недостатки.