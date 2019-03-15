Как сообщает Deadline с ссылкой на источники в окружении и Marvel Studios, и Джеймса Ганна, Disney всё же решили дать постановщику второй шанс. По словам издания, председатель компании Алан Хорн, уволивший Ганна летом 2018 года, пересмотрел своё отношение к ситуации после того, как несколько раз встретился с режиссёром и уверился в искренности его публичных извинений.

Информацию о возвращении Джеймс Ганн подтвердил в своём твиттере.

Я чрезвычайно благодарен всем тем людям, которые поддерживали меня последние несколько месяцев. Я всегда буду учиться и буду продолжать работать над тем, чтобы быть лучшим человеком. Я очень ценю решение Disney и рад продолжать снимать фильмы, которые рассказывают о любви, которые связывают нас всех. Я был и буду невероятно тронут вашей любовью и поддержкой. Спасибо от всего сердца. Люблю вас всех.

THR пишет, что студия на самом деле занималась поисками нового постановщика не так уж активно. С Ганном заключили секретный контракт, чтобы объявить о возвращении в подходящий момент.

Как отмечает Deadline, режиссёр займётся фильмом после того, как завершит для Warner Bros. новый «Отряд самоубийц» — картина должна выйти 6 августа 2021 года. По данным редактора THR, её съёмки начнутся поздней осенью.

В июле 2018-го Джеймс Ганн оказался в центре громкого скандала после того, как политические активисты обратили внимание на его старые твиты с шутками про педофилию и изнасилования. Из-за шумихи Disney сняли его с поста режиссёра третьей части «Стражей галактики». В его поддержку выступил актёрский состав фильма и армия поклонников.

В январе 2019 году СМИ сообщили, что Ганн будет снимать новый фильм про «Отряд саумоубийц» для Warner Bros.